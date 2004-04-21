Здравствуйте! Буду рада создать сайт именно для вас!
Здравствуйте! Буду рада создать сайт именно для вас, с индивидуальным подходом, полной погруженностью в работу, с внимательностью отнесусь к важным для вас деталям, разберусь в ваших пожеланиях и подойду с полной ответственностью к выполнению поставленной задачи! Уверена, наше сотрудничество принесет вам только положительные эмоции!
Портфолио
- Phototrip (десктопная верстка сайта)16 просмотров
- Баннеры для курсов по битмейкингу16 просмотров
- Дизайн Landing Page для ателье11 просмотров
- Главная страница Landing Page (курсы битмейкинга)14 просмотров
- Главная страница Landing Page Samsung Galaxy Watch15 просмотров
- Дизайн Landing Page для фотографа16 просмотров