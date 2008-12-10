Профессиональная студия звукозаписи , мужской и женский голоса , столичное качество по провинциальным ценам.
изготовление аудио рекламы любой сложности в зависимости от платежеспособности.
озвучка рекламных видеороликов.
Опыт работы 5 лет , в данный момент озвучиваю работы в эфирах фм -радиостанций Керчи Феодосии Ялты Симферополя Одессы .
Контакт в украине [email protected]
8 050 857 60 77 Владимир
Портфолио
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