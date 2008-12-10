Профессиональная студия звукозаписи , мужской и женский голоса , столичное качество по провинциальным ценам.

изготовление аудио рекламы любой сложности в зависимости от платежеспособности.

озвучка рекламных видеороликов.

Опыт работы 5 лет , в данный момент озвучиваю работы в эфирах фм -радиостанций Керчи Феодосии Ялты Симферополя Одессы .

Контакт в украине [email protected]

8 050 857 60 77 Владимир