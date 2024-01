Занимаюсь переводами с русского на английский и наоборот. Если не успеваю в сроки- перевод бесплатно

Переводы с русского на английский и с английский на русский (основные области: юриспруденция, военная тематика, литературный перевод)

Translator of various texts from English to Russian, from Russian to English (main areas: jurisprudence, military, literary translations)