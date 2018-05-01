рекрутер, подбор персонала

Подбор персонала на договорной основе. Официально, с гарантией. Оплата по б/н. ИП. Комиссия 5-8% в зависимости от условий работы работодателя.Дополнительно к подбору персонала оказываю следующие услуги:Staff leasing - подбор персонала с выведением из штата компании;Outstaffing - выведение персонала из штата компании без подбора;Outsourcing - передача организации определенных бизнес процессов, например уборка помещений;Head-hunting - переманивание сотрудников из других компаний;Outplacement - трудоустройство увольняемого персонала.Большая база обслуживающего персонала (уборщицы) на сезон.Так же оказываю услуги в недвижимости. Аренда, купля-продажа, уборка