Видюшник со стажем

Занимаюсь видеосъемкой, монтажом,

постобработкой более 10 лет.

Некоторые из моих работ:

https://www.youtube.com/watch?v=F8a5HXUqr94

https://www.youtube.com/watch?v=DeevWYjEFZ4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=e2yVVhlP-YA

https://www.youtube.com/watch?v=umrBz9hQClw&t

https://www.youtube.com/watch?v=yllNV4WSEo8

https://www.youtube.com/watch?v=jZdwhkHzqMw&feature=youtu.be

ГДЕ Я РАБОТАЛ И РАБОТАЮ:

2016-настоящее:

VIACOM, медиакомпания.

За время работы изготовил

более 200 промо для сериалов

и кино. Научился выполнять

работу в короткие сроки.

2007-2020:

Алтайский государственный

университет.

За годы работы в университете

создал несчётное количество

видеокурсов, видеороликов и

промо. Создал и стал

руководителем отдела видео

технологий. Научился работать

с людьми разных взглядов,

темпераментов и уровней

подготовки.

Новая работа

Ищу новую или дополнительную работу. Основная причина –

желание развиваться в творческом направлении.

Мечтаю поучаствовать в крупном проекте.

Познакомиться с талантливыми людьми.

Если Вашей компании нужен проверенным режиссёр

монтажа или монтажер, готовый учиться новому и решать

задачи любой сложности, то я к Вашим услугам.