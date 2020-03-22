Занимаюсь видеосъемкой, монтажом,
постобработкой более 10 лет.
Некоторые из моих работ:
https://www.youtube.com/watch?v=F8a5HXUqr94
https://www.youtube.com/watch?v=DeevWYjEFZ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2yVVhlP-YA
https://www.youtube.com/watch?v=umrBz9hQClw&t
https://www.youtube.com/watch?v=yllNV4WSEo8
https://www.youtube.com/watch?v=jZdwhkHzqMw&feature=youtu.be
ГДЕ Я РАБОТАЛ И РАБОТАЮ:
2016-настоящее:
VIACOM, медиакомпания.
За время работы изготовил
более 200 промо для сериалов
и кино. Научился выполнять
работу в короткие сроки.
2007-2020:
Алтайский государственный
университет.
За годы работы в университете
создал несчётное количество
видеокурсов, видеороликов и
промо. Создал и стал
руководителем отдела видео
технологий. Научился работать
с людьми разных взглядов,
темпераментов и уровней
подготовки.
Новая работа
Ищу новую или дополнительную работу. Основная причина –
желание развиваться в творческом направлении.
Мечтаю поучаствовать в крупном проекте.
Познакомиться с талантливыми людьми.
Если Вашей компании нужен проверенным режиссёр
монтажа или монтажер, готовый учиться новому и решать
задачи любой сложности, то я к Вашим услугам.
- Проморолик для парамаунт камеди93 просмотра
- Фильм посвященный 45-летию Алтайского государствен103 просмотра