Кинорежиссер, кинооператор, кинодраматург, киномонтажор, фотохудожник, писатель, журналист

Ф.И.О. ЕЛХОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧНАЦИОНАЛЬНОСТЬ РусскийСЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Женат, двое детей

КОНТАКТЫ Телефон в Минске: +375172031822, +375444768584 моб.

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее.

В 1970 году закончил Всесоюзный Государственный

Институт Кинематографии (Россия, Москва)

ТВОРЧЕСКИЙ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Член Союза кинематографистов России

Член Союза кинематографистов Беларуси

Член гильдии кинооператоров России

Член гильдии кинорежиссеров России

Заслуженный деятель искусств Беларуси

Лауреат государственной премии Беларуси

Кинорежиссёр-постановщик художественных и

телевизионных фильмов высшей категории

Кинооператор-постановщик художественных и

телевизионных фильмов высшей категории

Кинодраматург игровых и документальных

фильмов

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

Режиссерские работы

Полнометражные художественные фильмы:

1988 г. «КОШКОДАВ СИЛЬВЕР» - художественный полнометражный фильм по мотивам одноименного рассказа Виктора Конецкого. Автор сценария, режиссёр-постановщик, оператор-постановщик Ю. Елхов. В ролях: Ю. Будрайтис, С. Панфилова, В. Толоконников. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1989 г. Участие в конкурсном просмотре Международного кинофестиваля в LEEDS (Англия) в 1989 г. Участие в Международном кинофестивале в Полоцке в 1992 г. Участие в ретроспективном показе в канадском университете в г. Лондон (штат Онтарио) в 1994 г. Участие в Международном семинаре по изобразительному мастерству гильдии кинооператоров России в Репино (Россия) в 1994 г. (Председатель А. Княжинский). Участие в конкурсной программе Международного фестиваля «GOLDEN TAURUS» в Каунасе (Литва) в 1994 г. Председатель жюри В. Желакявичус.

1990 г. «ПРОСТИ НАС, МАЧЕХА-РОССИЯ» - двух серийный телевизионный художественный фильм по одноименной пьесе В. Раздольского. Сценарий В. Раздольского, режиссёр-постановщик Юрий Елхов, оператор-постановщик С. Зубиков. В ролях: Л. Гурченко, Ю. Будрайтис, Г. Гладий, Р. Янковский. Киностудия «Белорусьфильм» (Минск) по заказу Центрального телевидения (Москва). Фестивали и награды: Диплом и Приз за творческий поиск, и высокое профессиональное мастерство на кинофестивале «КИНОКАЛЯДКИ-90» в Минске в 1990 г. Диплом и Приз кино клуба «АМАТОР» за гражданское мужество и прозорливость в художественной интерпретации событий нашей истории на кинофестивале «КИНОКАЛЯДКИ-90» в Минске в 1990 г. Участие во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля в Лагове (Польша) в 1991 г. Участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Лодзи (Польша) в 1991 г Участие в Международном фестивале телевизионных программ в Чикаго (США) в 1991 г.

1992 г. «АНОМАЛИЯ» - художественный полнометражный фантастический фильм по мотива романа К. Саймака «Всё живое – тр ава». Автор сценария, режиссёр- постановщик, оператор-постановщик Ю. Елхов. Композитор Эдисон Денисов. Продюсер Марк Рудинштейн. В ролях: Ю. Будрайтис, А. Филипенко, Е. Стеблов, С. Панфилова. Фирма «ПОДМОСКОВЬЕ» («КИНОТАВР») + «шоу + бизнес + Россия» на базе киностудии «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля «КИНОТАВР» в Сочи (Россия) в 1992 г. Участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля «ЛИСТОПАД-94» в Минске в 1994 г. Участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля «GOLDEN TAURUS» в Каунасе (Литва) в 1994 г. (Председатель жюри В. Желакявичус).

2003 г. «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (в российском видео прокате «КНЯГИНЯ СЛУЦКАЯ») – полнометражный, художественный фильм в жанре исторической легенды. Автор сценария Анатолий Делендик, режиссер-постановщик Юрий Елхов, оператор- постановщик Татьяна Логинова, художник-постановщик Валерий Назаров, художник по костюмам Алена Игруша и Жанна Капустникова, композитор Виктор Копытько. В ролях: Светлана Зеленковская, Геннадий Давыдько, Анатолий Кот, Сергей Глушко, Фуркат Файзиев, Виталий Редько, Вячеслав Солодилов, Николай Киричекко, Фархат Абдуллаев, Александр Песков, Татьяна Мархель, Александр Беспалый. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Участник Международного кинофестиваля стран Восточной Европы «ЛЮБУШКИНО КИНО ЛЕТО» (Польша, г. Лагов), июнь 2003 г.

Участник Международного фестиваля «Славянский Базар» (г. Витебск, Беларусь – не конкурсный), июль 2003 г. Участник международного кинофестиваля исторического фильма «РУССКИЙ ЗАПАД» (г. Псков, Россия – не конкурсный) июль 2003 г.

Лауреат Международного кинофестиваля исторических фильмов «ВЕЧЕ» (г. Великий Новгород, Россия) август 2003 г.: Диплом ЖЮРИ и Приз «ВЕРА» кинокартине «Анастасия Слуцкая» «ЗА ЯРКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ».

Лауреат четвертого Международного фестиваля актеров кино «СТОЖАРЫ» (г.Киев, Украина) август 2003 г.: Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ» Светлане Зеленковской. Диплом в конкурсе «ТЫ ЛУЧШИЙ» от независимых профсоюзов предприятий г. Киева Светлане Зеленковской. Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ» Сергею Глушко. Специальная награда ЖЮРИ «ЗА ЯРКОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ДРУЦКОГО» Анатолию Коту. Лауреат шестого Международного кинофестиваля «БРИГАНТИНА» (г. Бердянск, Украина) сентябрь 2003 г.: Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» режиссеру Юрию Елхову. Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «ДЕБЮТ» Светлане Зеленковской. Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА» Анатолию Коту.

Лауреат двенадцатого Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «КИНОШОК» (г. Анапа, Россия) сентябрь 2003 г.: Диплом и Приз ЖЮРИ в номинации «ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ» Анатолию Коту. Лауреат десятого Международного кинофестиваля «ЛИСТОПАД» (г. Минск, Беларусь) ноябрь 2003 г.: Гран-при «БРОНЗА «ЛИСТОПАДА» художественному фильму «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (республика Беларусь, режиссер Юрий ЕЛХОВ). Диплом ЖЮРИ кинематографистов «ЗА ЛУЧШУЮ ОПЕРАТОРСКУЮ РАБОТУ» Татьяне ЛОГИНОВОЙ, художественный фильм «Анастасия Слуцкая» (Беларусь). Специальный Диплом ЖЮРИ кинематографистов «ЗА ЯРКИЙ ДЕБЮТ И ПАТРИОТИЗМ» Светлане ЗЕЛЕНКОВСКОЙ, художественный фильм «Анастасия Слуцкая» (Беларусь). Специальный Диплом и приз газеты «Республика» «ЗА ЯРКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ОБРАЗА КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ДРУЦКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ «АНАСТАСИТЯ СЛУЦКАЯ» актеру Анатолию КОТУ.

Лауреат 37 Всемирного Международного Хьюстонского кинофестиваля (г. Хьюстон, Техас, США) апрель 2004 г.: ПЛАТИНОВЫЙ приз фестиваля фильму «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (режиссер Юрий ЕЛХОВ). ЗОЛОТЛЙ приз фестиваля за костюмы к фильму «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (Алена ИГРУША и Жанна КАПУСТНИКОВА).

Лауреат Международного кинофестиваля «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» (г. Иркутск, Россия) июль 2004 г: Специальный диплом фестиваля Светлане Зеленковской за яркий дебют в фильме «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»

Лауреат Государственной премии Федерации белорусских профсоюзов за 2005 год в области литературы, искусства и кинематографии: МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ лауреата.

Лауреат Международного кинофестиваля в Ханчжоу ) Китай) октябрь 2006 г: Приз «Хрустальная медуза» фильму Анастасия Слуцкая, участнику конкурсной программы кинофестиваля.

2008 г. «ЯБЛОКО ЛУНЫ» - полнометражный художественный видеофильм. Автор сценария Георгий Марчук, режиссер-постановщик Юрий Елхов (совместно с А. Турович), оператор-постановщик Юрий Елхов, продюсер А. Турович. Независимая студия А. Турович.

Документальные фильмы:

1979 г. «ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТ» (1 часть) - этнографический фильм о белорусской деревне. Режиссёр-оператор Юрий Елхов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск).

1985 г. «ПРОВОКАЦИЯ» (2 части) - документальный фильм. Режиссёр-оператор Юрий Елхов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск).

1996 г «ДЫМ НА ХОЛСТЕ» - документальный видеофильм (27 минут) о молодом белорусском художнике-авангардисте Олеге Орлове. Автор сценария, режиссёр, оператор, комментатор Юрий Елхов. Объединение «Телефильм» (Минск).

1997 г. «ПАЛАЦ» - документальный видеофильм (54 минуты) о фолк-рок ансамбле «Палац». Автор сценария Д. Подберезский, режиссёр-оператор Юрий Елхов. Композитор Ю. Выдронок. Студия «Белвидеоцентр» (Минск).

1998 г. "БЛАГОВЕСТ" - документальный видеофильм (23 минуты) о памятниках деревянного зодчества Беларуси (Минская область). Автор сценария, режиссёр- оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск). Фестивали: Участник Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (г. Смоленск, Россия), 1999 г.

1999 г. "БЛАГОВЕСТ" (весна) - документальный видеофильм (13 минут) о памятниках деревянного зодчества Беларуси (Брестская область). Автор сценария, режиссёр- оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск). Фестивали: Участник Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (г. Смоленск, Россия), 1999 г.

1999 г. "БЛАГОВЕСТ" (лето) - документальный видеофильм (13 минут) о памятниках деревянного зодчества Беларуси (Брестская область). Автор сценария, режиссёр- оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск). Фестивали: Участник Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (г. Смоленск, Россия),1999 г.

2000 г. «ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ» - документальный видеофильм (30 мин.) о художнике кино Александре Верещагине. Автор сценария, режиссер и оператор Юрий Елхов. Студия Союза кинематографистов Беларуси (Минск).

2000 г. «СТАРЫЕ РУССКИЕ» - документальный видеофильм (80 мин.). Подбор советской кинохроники и документальных фотографий времен перестройки. Автор фильма Юрий Елхов. Студия Союза кинематографистов Беларуси (Минск).

2001 г. «ИВАН ЯРЫГИН. ВОСПОМИНАНИЯ» - документальный видеофильм (52 мин.) о двукратном Олимпийском чемпионе по вольной борьбе Иване Сергеевиче Ярыгине. Автор сценария, режиссер и оператор Юрий Елхов. Фонд Ивана Ярыгина (Москва).

2006 г. «ВОЗВЫШЕННОЕ И ЗЕМНОЕ» - документальная телевизионная программа (26 мин.) из цикла «НАРОД ИЗДРЕВЛЕ НАМ РОДНОЙ». Режиссер Юрий Елхов, автор сценария и продюсер Борис Костин. «ТРО-Союза», С-Петербург-Москва.

2009 г. «РУСЬ-ОРДА» - документальный видеофильм по книге Ю. Елхова «А БЫЛО ЛИ НА РУСИ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО». Автор сценария и режиссер Юрий Елхов, оператор Виктор Красноярский, продюсер Степан Молот. Телекомпания «ГОДЛЕНД ПИКЧЕРЗ».

2013 г. "МИСТИФИКАЦИЯ. Несуществующее тысячелетие", Продюсерский центр UNIVERSE

2014 г. "МИСТИФИКАЦИЯ. Где был на самом деле библейский Иерусалим", Продюсерский центр UNIVERSE

2014 г. "МИСТИФИКАЦИЯ. Национальная идея (о которой заставили нас забыть)", Продюсерский центр UNIVERSE

Операторские работы

Полнометражные художественные фильмы:

1975 г. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» - двух серийный телевизионный музыкальный художественный фильм, по мотивам одноимённой сказки А.Толстого. Кинооператор- постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик Л. Нечаев, композитор А. Рыбников, песни на стихи Б. Акуджавы и Ю. Энтина. В ролях: Р. Быков, Е. Санаева, Н. Гринько, В. Этуш, В. Басов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск) по заказу Центрального Телевидения (Москва). Фестивали и награды: Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1976 г.

1976 г. «ПАСТУХ ЯНКА И КОРОЛЕВСКАЯ ПЕРЕБРАНКА» - двух серийный телевизионный музыкальный художественный фильм по мотивам белорусской народной сказки. Кинооператор-постановщик. (Режиссёр-постановщик Ю. Цветков). Киностудия «Беларусьфильм».

1977 г. «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» - двух серийный телевизионный музыкальный художественный фильм по мотивам сказки Перо «Красная Шапочка». Кинооператор- постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик Л. Нечаев, композитор А. Рыбников, в ролях: Я. Поплавская, В. Басов, Н.Трофимов, Р. Зелёная, Р. Быков, Е. Евстигнеев, Г. Волчек, И. Сорокин). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск) по заказу Центрального Телевидения (Москва). Фестивали и награды: Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1978 г. Специальный диплом этого же фестиваля: «За внедрение новых кинематографических средств».

1979 г. «БРАТЬЯ РИКО» - трех серийный художественный телевизионный фильм по мотивам одноименного романа Ж.Сименона. Оператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр- постановщик Г. Иванов, автор сценария В. Неделин, композитор Э. Артемьев, в ролях: Л. Чурсина, Г. Бортников, Н. Пеньков, А. Лицитис, В. Томкус, К. Сербис). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск) по заказу Центрального Телевидения (Москва). Фестивали и награды: Диплом за лучшую работу оператора-постановщика и внедрение новых кинематографических средств на кинофестивале в Минске в 1980 г. (Председатель жюри А.Жебрюнас).

1981 г. «РАСКИДАННОЕ ГНЕЗДО» - художественный полнометражный фильм по одноименной пьесе Янки Купалы. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик и автор сценария Б. Луценко, композитор С. Кортес, в ролях: В. Ткачёнок, Г. Гарбук, А. Солоницын). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Специальный диплом за поиск изобразительной выразительности на кинофестивале в Минске в 1982 г. (Председатель жюри М.Пташук). Участие во Всесоюзном семинаре по изобразительному мастерству гильдии Кинооператоров при Союзе кинематографистов СССР в Болшево ( Россия) в 1982 г. (Председатель - Вадим Юсов).

1982 г. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» - художественный полнометражный фильм. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик В. Рубинчик, автор сценария В. Черных, композитор В. Дашкевич, песни на стихи М. Танка и Г. Шпаликова, в ролях: Ю. Ступаков, Е. Стеблов, В. Талызина, М. Шиманская, В. Шендрикова). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1983 г. Участие во Всесоюзном семинаре по изобразительному мастерству гильдии Кинооператоров при Союзе кинематографистов СССР в Репино (Россия) в 1983 г. Председатель - Вадим Юсов)

1983 г. «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» - художественный полнометражный фильм. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик В. Горлов, автор сценария А. Марьямов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Лауреат девятого всесоюзного конкурса художественных фильмов, снятых на отечественных цветных плёнках. Казань (Татарстан), «ТАСМА» в 1984 г.

1984 г. «ДОКУМЕНТ «Р» - трех серийный художественный телевизионный фильм (политический детектив). Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик В. Харченко, автор сценария А. Большаков). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск) по заказу Центрального Телевидения (Москва). Фестивали и награды: Специальный диплом за поиск технических и изобразительных средств на кинофестивале в Минске в 1985 г. (Председатель жюри Ю.Никич). Лауреат одиннадцатого всесоюзного конкурса на лучшую операторскую работу в художественном кино на отечественной плёнке в Шостке (Украина) «СВЕМА» в 1985 г.

1986 г. «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» - художественный полнометражный фильм (мелодрама). Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик и автор сценария В. Дашук). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Лауреат тринадцатого Всесоюзного конкурса на лучшую операторскую работу в художественном кино на отечественной плёнке в Шостке (Украина) «СВЕМА» в 1988 г.

1987 г. «ОТСТУПНИК» - двух художественный серийный фантастический фильм по мотивам повести П. Багряка «Пять президентов». Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик и автор сценария В. Рубинчик, в ролях: Г. Гладий, Н. Ерёменко, Л. Белогурова, В. Шендрикова, А. Струнин). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск) при участии В/О «СОФИНФИЛЬМ» - СССР, «В.МАЙИЧ К.Г.» - ФРГ, «Студио Гамбург»- ФРГ, «КЛИНКАРТФИЛЬМ» - Австрия. Фестивали и награды: Диплом за лучшую работу оператора-постановщика на шестнадцатом кинофестивале в Минске в 1988 г. (Председатель жюри А.Герман). Диплом за высокую изобразительную культуру на двадцать первом Всесоюзном кинофестивале в Баку (Азербайджан) в 1988 г. Приз за лучшую фотографию на Международном кинофестивале в SITGES (Испания) в 1988 г.

1988 г. «НАШ БРОНЕПОЕЗД» - двух серийный художественный фильм. Кинооператор- постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик М. Пташук, автор сценария Е. Григорьев, в ролях: В. Гостюхин, М. Ульянов, А. Петренко, А. Филипенко). Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Дважды лауреат Всесоюзного кинофестиваля «СОЗВЕЗДИЕ-89» в г. Калинине (Россия). Лауреат Международного кинофестиваля в Белграде (Югославия) в 1989 г.

1989 г. «СУПЕРМЕН» - двухсерийный художественный фильм (милицейский боевик). Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. Режиссёр-постановщик В. Харченко, в ролях: В. Ивченко, А. Гомиашвили, Д. Хорватова, К. Белова). Киностудия им. М. Горького (Москва), Творческое Объединение «ЗОДИАК» при участии «МТВ» (Финляндия), «БОЯНА» (Болгария), «Словацкое телевидение» (Братислава), «МАЙСЛЕЗ ФИЛМЗ ИНК» (США).

1995 г. «СЫН ЗА ОТЦА» - художественный полнометражный фильм. Кинооператор- постановщик Юрий Елхов. (Режиссёр-постановщик Н. Ерёменко (младший), автор сценария В. Черных, в ролях: Н. Н. Ерёменко, Н. Ерёменко, В. Алентова, В. Гостюхин). Киностудия «Мосфильм» (Москва) совместно с киностудией «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Лауреат Международного кинофестиваля «СОЗВЕЗДИЕ-95» в Смоленске (Россия) в 1995 г. Лауреат Международного кинофестиваля в г Припять (Украина) в 1996 г. Лауреат Международного кинофестиваля «КИНОТАВР» в Сочи (Россия) в 1996 г. Лауреат Международного кинофестиваля «ЛИСТОПАД-96» в Минске в 1996 г. Лауреат Международного кинофестиваля «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» в г. Витебске в 1996 г. Лауреат Международного кинофестиваля «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» в г Минске в 1996 г. Лауреат Первого Республиканского кинофестиваля в г. Бресте в 1996 г.

1998 г. «ОХОТА ЖИТЬ» (3 части) - художественный фильм по одноименному рассказу В. Шукшина. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. Режиссёр-постановщик Александр Колбышев. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Приз за режиссуру (А. КОЛБЫШЕВУ) и Приз за главную мужскую роль (Г. ГАРБУК)", на Международном кинофестивале "ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ" в 1998 г. Дипломы и Призы Второго Национального кинофестиваля в г. Бресте "За лучшую операторскую работу", за лучший режиссерский дебют, за лучшую мужскую роль (Г. ГАРБУК).

2000 г. «ЗОРКА ВЕНЕРА» - художественный полнометражный фильм. Кинооператор- постановщик Юрий Елхов. Режиссер-постановщик Маргарита Касымова. Композитор Евгений Крылатов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск). Фестивали и награды: Лауреат Международного кинофестиваля «Листопад-2000» в Минске (приз «Зрительских симпатий» и приз за лучшую женскую роль).

2006 г. «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» - двухсерийный художественный телевизионный фильм. Кинооператор-постановщик – Юрий Елхов. Режиссер-постановщик – Геральд Бежанов. Творческое объединение развлекательных фильмов (Москва).

2007 г. «АДЕЛЬ» - полнометражный художественный фильм. Кинооператор-постановщик – Юрий Елхов. Режиссер-постановщик – Геральд Бежанов. Творческое объединение развлекательных фильмов (Москва).

Художественные телесериалы:

2000 г. «МЕСТЬ СЛАДКА» (52 мин.) - художественный телевизионный фильм телесериала «ЧЕРНАЯКОМНАТА», (РЕН-ТВ) Москва. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. Режиссер-постановщик Валерий Харченко.

2001 г. «САЛОН КРАСОТЫ» (20 серий в 100-серийном телесериале) - кино компания «НТВ- КИНО» Москва. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. Режиссер-постановщик Валерий Харченко.

2001 г. «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛЛ» (52 мин.) - художественный телевизионный фильм из телесериала «УБОЙНАЯ СИЛА» (ОРТ) Москва. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов. Режиссер-постановщик Вячеслав Никифоров.

2005 г. «ТЕАТР ЛУНЫ» - четырех серийный, художественный телевизионный фильм (ОРТ) «Луна-фильм», Москва. Кинооператор-постановщик Юрий Елхов, режиссер-постановщик и автор сценария Сергей Проханов.

А так же, в качестве кинооператора, снял около пятидесяти документальных фильмов и несколько десятков рекламных роликов.