Переводчик фильмов / сериалов / текста (англ/рус)

ЦЕЛЬ

Удаленная работа над проектами перевода фильмов/сценариев с адоптацией жаргонных фразеологизмов с/на Русский и Английский языки.

КАРЬЕРНЫЕ ДАННЫЕ

- Более чем 10 лет опыта Стратегического управления в Банковском секторе.

- Диплом MБА (Мастер Международного Бизнеса), Уэльский Университет, Кардиф, Великобритания;

- Сертификат Контрактное Право,Райерсон Университет, Торонто, Канада

- Опытный пользователь PC andMicrosoft Office (MS Excel, Word, Power Point, Lotus notes, Photoshop,

Illustrator, Indesign CS6, Ppl Soft)

- Знание языков: Русский – родной; Английский – продвинутый (IELTS 9) / Турецкий- продвинутый

О СЕБЕ

- Управленец среднего звена в международных корпорациях в Канаде, Торонто.

- 7 лет проживаю в Англоязычной среде и владею языком на уровне носителя

- Профильное образование переводчика и обучение на Мастера Делового Администрирования в Великобритании

- Имею опыт работы в индустрии кино и хочу попробовать себя в переводе фильмов/сценариев на русский язык ибо сил нет слушать бездарные переводы хорошего кино

ОБРАЗОВАНИЕ

MBA (Международный Бизнес) 2010-2013

Уэльский Университет, Кардиф, Великобритания

GPA 3.2/4;

Диссертация на тему «Практики и методология стратегического сорсинга в Банках второго уровня в Канаде »

Переводчик Английского и Турецкого языков 2000-2005

Центрально-Азиатский Университет

Диплом с отличием

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство: Казахстан

ВНЖ: Канада, Турция