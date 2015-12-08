ЦЕЛЬ
Удаленная работа над проектами перевода фильмов/сценариев с адоптацией жаргонных фразеологизмов с/на Русский и Английский языки.
КАРЬЕРНЫЕ ДАННЫЕ
- Более чем 10 лет опыта Стратегического управления в Банковском секторе.
- Диплом MБА (Мастер Международного Бизнеса), Уэльский Университет, Кардиф, Великобритания;
- Сертификат Контрактное Право,Райерсон Университет, Торонто, Канада
- Опытный пользователь PC andMicrosoft Office (MS Excel, Word, Power Point, Lotus notes, Photoshop,
Illustrator, Indesign CS6, Ppl Soft)
- Знание языков: Русский – родной; Английский – продвинутый (IELTS 9) / Турецкий- продвинутый
О СЕБЕ
- Управленец среднего звена в международных корпорациях в Канаде, Торонто.
- 7 лет проживаю в Англоязычной среде и владею языком на уровне носителя
- Профильное образование переводчика и обучение на Мастера Делового Администрирования в Великобритании
- Имею опыт работы в индустрии кино и хочу попробовать себя в переводе фильмов/сценариев на русский язык ибо сил нет слушать бездарные переводы хорошего кино
ОБРАЗОВАНИЕ
MBA (Международный Бизнес) 2010-2013
Уэльский Университет, Кардиф, Великобритания
GPA 3.2/4;
Диссертация на тему «Практики и методология стратегического сорсинга в Банках второго уровня в Канаде »
Переводчик Английского и Турецкого языков 2000-2005
Центрально-Азиатский Университет
Диплом с отличием
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство: Казахстан
ВНЖ: Канада, Турция