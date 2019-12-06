Здравствуйте! Меня зовут Александр, я графический дизайнер-фрилансер со стажем более 10 лет. Имею свыше 93 положительных отзыва на альтернативной бирже фриланса: https://freelance.ru/reviews/cliffe/
Основные специализации:
- Разработка логотипов, фирменного стиля, айдентика
- Полиграфия (наружная / внутренняя реклама, допечатная подготовка)
- Создание сайтов, оформление социальных сетей
Плюсы работы со мной:
* Минимальный срок выполнения вашего заказа
* Опыт работы свыше 10 лет
* Качественный результат
* Низкие цены, подробная консультация
* Опыт работы на международном уровне
Я работаю серьёзно и продуктивно (не являюсь посредником!). Сотрудничая со мной, вы можете быть уверенны, что получите качественный результат строго в оговоренные сроки! Работаю с разным диапазоном цен!
Сайт: https://cliffe.ru
О ценах на разработку логотипов и условиях вы можете ознакомиться здесь: https://cliffe.ru/logocreate
Для оперативной связи пишите в Whatsapp / Telegram (+79504806366) либо ВК (vk.com/cliffe_vip)
Схема работы обсуждается индивидуально. Форма оплаты - предпочтительно Яндекс деньги.
Вы можете связаться со мной любым из предложенных ниже способов:
+7 950 480 63 66 (WhatsApp, Telegram)
ВКонтакте: vk.com/cliffe_vip
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