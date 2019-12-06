Профессиональные услуги графического дизайна, разработка сайтов.

Здравствуйте! Меня зовут Александр, я графический дизайнер-фрилансер со стажем более 10 лет. Имею свыше 93 положительных отзыва на альтернативной бирже фриланса: https://freelance.ru/reviews/cliffe/

Основные специализации:

- Разработка логотипов, фирменного стиля, айдентика

- Полиграфия (наружная / внутренняя реклама, допечатная подготовка)

- Создание сайтов, оформление социальных сетей

Плюсы работы со мной:

* Минимальный срок выполнения вашего заказа

* Опыт работы свыше 10 лет

* Качественный результат

* Низкие цены, подробная консультация

* Опыт работы на международном уровне

Я работаю серьёзно и продуктивно (не являюсь посредником!). Сотрудничая со мной, вы можете быть уверенны, что получите качественный результат строго в оговоренные сроки! Работаю с разным диапазоном цен!

Сайт: https://cliffe.ru

О ценах на разработку логотипов и условиях вы можете ознакомиться здесь: https://cliffe.ru/logocreate

Для оперативной связи пишите в Whatsapp / Telegram (+79504806366) либо ВК (vk.com/cliffe_vip)

Схема работы обсуждается индивидуально. Форма оплаты - предпочтительно Яндекс деньги.

Вы можете связаться со мной любым из предложенных ниже способов:

+7 950 480 63 66 (WhatsApp, Telegram)

ВКонтакте: vk.com/cliffe_vip