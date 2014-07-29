Контекстная реклама в Яндекс, Google

Профессиональная настройка, ведение контекстной рекламы в ЯндексДирект, GoogleAdwords.

Настроим эффективную кампанию под любой бюджет!

Стоимость ведения от 1500 руб в месяц.

Тарифы "Базовый", "Средний", "Продвинутый", "Vip"

Подробнее здесь http://codax.ru/context-ad.html

Привлечем на ваш сайт новых клиентов и вернем старых клиентов по ретаргетингу!

Звоните!

+7(3412)77-31-22

[email protected]

[email protected]

Анна