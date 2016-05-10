Администратор компьютерного класса и сети при Университете (кафедра Электроники и Информатики). Установка и настройка компьютеров и сети. А также необходимым программным обеспечением. (windows, office, antivirus, utilite ...).

Увлечения, хобби: Web-master - HTML, CSS, PHP (нач.), MySql, Photoshop, HTML-верстка.

Web-master/web-программист (или помощник), оператор интернет-контента, оператор по вводу данных, HTML-верстка, другая удаленная работа.

Администрирование хостинг компаний - заказы, тикеты ...

(WMID#412200064181).

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