common_hudojnik

Вероніка common_hudojnik

 
17 летУкраина/Чернигов
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Рисование для меня всё, уникальные илюстрации.

Доброго времени суток, я очень люблю рисовать и по этому решила попробовать себя в фрилансе как иллюстратор.

Что могу сказать:

  • Ответственная — если берусь за дело, довожу его до конца
  • Надежность гарантирована
  • Трудолюбивая
  • К заказчикам индивидуальный подход
Рисую в Paint Tool SAI

Связь со мной:

Телеграмм https://t.me/nedo_hudojnik

Инстаграм https://www.instagram.com/nika_gvi_/