Рисование для меня всё, уникальные илюстрации.
Доброго времени суток, я очень люблю рисовать и по этому решила попробовать себя в фрилансе как иллюстратор.
Что могу сказать:
- Ответственная — если берусь за дело, довожу его до конца
- Надежность гарантирована
- Трудолюбивая
- К заказчикам индивидуальный подход
Связь со мной:
Телеграмм — https://t.me/nedo_hudojnik
Инстаграм — https://www.instagram.com/nika_gvi_/
Портфолио
- Рисунок аниме персонажа24 просмотра
- Рисунок аниме персонажа14 просмотров
- Рисунок аниме персонажа15 просмотров
- Рисунок аниме персонажа19 просмотров
- Рисунки аниме персонажей в виде чибика15 просмотров
- Рисунок аниме персонажа12 просмотров
- Рисунок придуманного аниме персонажа20 просмотров
- Рисунок аниме персонажа на холсте14 просмотров