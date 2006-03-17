Рисование для меня всё, уникальные илюстрации.

Доброго времени суток, я очень люблю рисовать и по этому решила попробовать себя в фрилансе как иллюстратор.

Что могу сказать:

Ответственная — если берусь за дело, довожу его до конца

Надежность гарантирована

Трудолюбивая

К заказчикам индивидуальный подход

Рисую в Paint Tool SAI

Связь со мной:

Телеграмм — https://t.me/nedo_hudojnik

Инстаграм — https://www.instagram.com/nika_gvi_/