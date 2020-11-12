comparevalya

Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы, SEO-продвижение.
Использую не только технические возможности сайтов и систем контекстной рекламы, но и инструменты маркетинга: проработку ЦА, маршрут клиента, многоступенчатые системы продаж, техники возвращения клиентов.
Активно занимаюсь аналитикой: общей стратегией, планированием, прогнозированием, стратегическими продажами.
Работаю в паре с опытным дизайнером
Также я графический дизайнер, разрабатываю:
Логотипы,
Фирменные стили,
и дизайн самой разной полиграфической продукции.
Каждую задачу я оцениваю индивидуально.
У меня вы всегда можете заказать
- Дизайн маркетинг кита
- Презентации
- Плакаты
- Баннеры
- Веб баннеры
- Лого и фирменный стиль
- Буклеты, Роллапы и тейбл тенты
и т.д
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Портфолио:
https://yadi.sk/d/Gm8M8m4GVU_V5w?w=1 Логотипы