comparevalya

Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы, SEO-продвижение.

Использую не только технические возможности сайтов и систем контекстной рекламы, но и инструменты маркетинга: проработку ЦА, маршрут клиента, многоступенчатые системы продаж, техники возвращения клиентов.

Активно занимаюсь аналитикой: общей стратегией, планированием, прогнозированием, стратегическими продажами.

Работаю в паре с опытным дизайнером

Также я графический дизайнер, разрабатываю:

Логотипы,

Фирменные стили,

и дизайн самой разной полиграфической продукции.

Каждую задачу я оцениваю индивидуально.

У меня вы всегда можете заказать

- Дизайн маркетинг кита

- Презентации

- Плакаты

- Баннеры

- Веб баннеры

- Лого и фирменный стиль

- Буклеты, Роллапы и тейбл тенты

и т.д

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Портфолио:

https://yadi.sk/d/Gm8M8m4GVU_V5w?w=1 Логотипы

https://yadi.sk/d/hPGjH7Zq4o117w?w=1 SMM