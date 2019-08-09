Юрист в области корпоративного и интеллектуального права. Опыт работы более 8 лет

В настоящее время занимаю должность руководителя отдела корпоративной и проектной деятельности одной из московских правовых компаний. На обслуживании находится более 40 юридических лиц различной организационно-правовой формы.

Помимо руководящих функций выполняю работу юрисконсульта по корпоративному праву: сопровождение "под ключ" всех корпоративных процедур (собрание участников/акционеров, проведение заседаний совета директоров и т.д.), организовываю и сопровождаю "под ключ" регистрационные действия любого характера (создание, изменения любого вида, реорганизация, ликвидация юридических лиц), раскрытие информации на рынке ценных бумаг, есть опыт работы в области изготовления электронных подписей, оформления регистрационных действий с ЭЦП и многое другое.

Профессиональное кредо - качественное и оперативное выполнение поставленных задач.