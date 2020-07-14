Михаил Григорьев cosmod1ckcosmod1ck
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Аранжировка, сведение и мастеринг, написание музыки
Звукорежиссер, аранжировщик, композиторСведение, мастерингРабота со звуком - монтаж, чисткаАранжировки, оригинальные или приближенные к оригиналуНаписание музыки в любых жанрах, песен, битовНаписание отдельных музыкальных партийСведение минусов и вокала
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Портфолио
- Музыка на стихи82 просмотра
- Музыка на стихи72 просмотра