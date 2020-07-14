Аранжировка, сведение и мастеринг, написание музыки

Звукорежиссер, аранжировщик, композиторСведение, мастерингРабота со звуком - монтаж, чисткаАранжировки, оригинальные или приближенные к оригиналуНаписание музыки в любых жанрах, песен, битовНаписание отдельных музыкальных партийСведение минусов и вокала