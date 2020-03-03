crazygarry

Владислав crazygarry

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Полиграфическая продукция руками перфекциониста

Специализируюсь на разработке полиграфической продукции. Ваши материалы (изображения, векторные элементы, текст) и свои макеты подготавливаю к печати по требованиям типографии.

Неисправимый перфекционист. Приверженец минимализма, функционального дизайна и модульных сеток. Фокусируюсь на задачах и потребностях клиента. Выполняю работу строго в указанные сроки при своевременной коммуникации с

заказчиком.

Приоритетные направления:

  • Вёрстка книг, журналов;
  • Маркетинг-киты, презентации;
  • Наружная реклама, широкоформатная печать;
  • Афиши, баннеры, буклеты, флаеры, визитки.
Цену за проект называю на основе технического задания. Если ТЗ нет – с вами вместе поработаем над заданием, но в таком случае действует почасовая оплата.

Работаю только в программах от Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign.

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Отзывы заказчиков

inna0688845217
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн обложки и внутреннего блока каталога продукции
Владислав отлично справился с поставленной задачей. Изучив тематику предоставил несколько вариантов, один из которых нам подошёл. Ответственный и вдумчивый исполнитель. Рекомендую.
Сотрудничество с Инной оставило только положительные эмоции — чёткое задание, коммуникация по ходу выполнения проекта, своевременная проверка результата и оплата работы. Буду рад поработать с Инной и в будущем!
Ответный отзыв
ksenya_z
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Скорректировать цвет и надпись на макетах
Владислав очень оперативно и качественно справился с заданием, а также предложил хорошее решение по макету. С удовольствием рекомендую!
Сотрудничеством с Ксенией остался доволен, грамотная постановка задачи, своевременная коммуникация, и такая же быстрая оплата в финале проекта. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв