Полиграфическая продукция руками перфекциониста

Специализируюсь на разработке полиграфической продукции. Ваши материалы (изображения, векторные элементы, текст) и свои макеты подготавливаю к печати по требованиям типографии.

Неисправимый перфекционист. Приверженец минимализма, функционального дизайна и модульных сеток. Фокусируюсь на задачах и потребностях клиента. Выполняю работу строго в указанные сроки при своевременной коммуникации с

заказчиком.

Приоритетные направления:

Вёрстка книг, журналов;

Маркетинг-киты, презентации;

Наружная реклама, широкоформатная печать;

Афиши, баннеры, буклеты, флаеры, визитки.

Цену за проект называю на основе технического задания. Если ТЗ нет – с вами вместе поработаем над заданием, но в таком случае действует почасовая оплата.

Работаю только в программах от Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign.