Полиграфическая продукция руками перфекциониста
Специализируюсь на разработке полиграфической продукции. Ваши материалы (изображения, векторные элементы, текст) и свои макеты подготавливаю к печати по требованиям типографии.
Неисправимый перфекционист. Приверженец минимализма, функционального дизайна и модульных сеток. Фокусируюсь на задачах и потребностях клиента. Выполняю работу строго в указанные сроки при своевременной коммуникации с
заказчиком.
Приоритетные направления:
- Вёрстка книг, журналов;
- Маркетинг-киты, презентации;
- Наружная реклама, широкоформатная печать;
- Афиши, баннеры, буклеты, флаеры, визитки.
Работаю только в программах от Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Владислав отлично справился с поставленной задачей. Изучив тематику предоставил несколько вариантов, один из которых нам подошёл. Ответственный и вдумчивый исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Инной оставило только положительные эмоции — чёткое задание, коммуникация по ходу выполнения проекта, своевременная проверка результата и оплата работы. Буду рад поработать с Инной и в будущем!
$6
10 баллов
5 лет назад
Владислав очень оперативно и качественно справился с заданием, а также предложил хорошее решение по макету. С удовольствием рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Ксенией остался доволен, грамотная постановка задачи, своевременная коммуникация, и такая же быстрая оплата в финале проекта. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!