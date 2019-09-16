Кристиан Самба Адрес: г. Донецк, МакеевкаТелефон: моб. 380-660-389-733Е-маil: [email protected]Дата рождения: 5 ноября 1989 г. Гражданство: камерунское Семейное положение: неженаты Цель: получениеработы на Репетитор инностраного языкара Образование: [table]

2007 - 2010 гг.

Финансовый университет (Финансовая академия) при Правительстве Камерунскии Федерации Факультет банк и финанз Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Квалификация - экономист

[/table] Дополнительная информация: Иностранные языки – английский, французский (свободноустно, письменно)Персональный компьютер – опытный пользователь (МSОffice, Windows XP,7,8,10) Личные качества:Коммуникабельность, умение работать в команде,аналитический склад ума, желание развиваться в профессиональном и личном плане.