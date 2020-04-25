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Меня зовут София, и я копирайтер. Многие люди называют свою работу копирайтера простым увлечением, которым можно заняться в свободное время. Но я не из таких людей. Я считаю, копирайтинг можно назвать полноценной работой, к которой необходимо подойти с максимальной серьёзностью и ответственностью. Однако, не смотря на серьёзный подход к работе, я получаю удовольствие от процесса. Наверное, это самое важное в любой работе.