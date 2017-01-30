НАСТРАИВАЮ РЕКЛАМНЫЕ КОМПАНИИ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ!
Грамотное создание объявлений в Яндекс.Директе (максимальное использование ключевых фраз, обработка минус словами). Составляю индивидуальные
заголовки и тексты объявлений, для того, чтобы максимально повысить CTR, ведь с
его ростом снизится цена за клик.
Анализирую Вашу целевую аудиторию и ее потребности, для того, чтобы наиболее точно выявить тех, кто купит Ваш продукт.
Настраиваю Яндекс.Метрику, устанавливаю цели, чтобы видеть какие ключевые слова эффективны, а какие просто "сливают" бюджет.
Настраиваю ретаргетинг и А/Б тест.
Регулярный контроль ставок (горячие, теплые и холодные клики).
Оптимизация рекламы на основании статистики, в том числе через UTM метки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламная компания по продаже авиабилетов.109 просмотров