НАСТРАИВАЮ РЕКЛАМНЫЕ КОМПАНИИ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ!

Грамотное создание объявлений в Яндекс.Директе (максимальное использование ключевых фраз, обработка минус словами). Составляю индивидуальные

заголовки и тексты объявлений, для того, чтобы максимально повысить CTR, ведь с

его ростом снизится цена за клик.

Анализирую Вашу целевую аудиторию и ее потребности, для того, чтобы наиболее точно выявить тех, кто купит Ваш продукт.

Настраиваю Яндекс.Метрику, устанавливаю цели, чтобы видеть какие ключевые слова эффективны, а какие просто "сливают" бюджет.

Настраиваю ретаргетинг и А/Б тест.

Регулярный контроль ставок (горячие, теплые и холодные клики).

Оптимизация рекламы на основании статистики, в том числе через UTM метки.