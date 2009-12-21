Выполняю статичные 3д иллюстрации монстров, костюмов, оружия для игр
Выполняю статичные 3д иллюстрации монстров, костюмов, оружия для игр
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Портфолио
- Доспехи2168 просмотров
- Доспехи1181 просмотр
- Гротеск. Серия изображений.182 просмотра
- Гротеск. Серия изображений.171 просмотр
- Гротеск. Серия изображений.132 просмотра
- Белка198 просмотров
- Кабан2164 просмотра
- Кабан199 просмотров
- Лягушка2173 просмотра
- Персонаж154 просмотра
- Рыцарь180 просмотров
- Жаба148 просмотров