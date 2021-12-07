Требуется разработать бота, который будет переходить из LinkedIn в Sales Navigator и сохранять компании в список. Исполнитель должен иметь опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов. Скрипт должен завершать работу после 150 манипуляций на одной странице. Срок выполнения - 2 недели. Подробное ТЗ доступно в прикрепленном документе.