d1woo

Дмитрий Ковтун d1woo

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • LinkedIn-Sales Navigator RPA Project

    $100

    Требуется разработать бота для перехода из LinkedIn в Sales Navigator, который будет сохранять компании в список. Имеющийся опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов обязателен. Срок выполнения - 2 недели. Возможно долгосрочное сотрудничество при успешном выполнении задания.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • LinkedIn RPA Project

    $100

    Требуется разработать бота, который будет переходить из LinkedIn в Sales Navigator и сохранять компании в список. Исполнитель должен иметь опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов. Скрипт должен завершать работу после 150 манипуляций на одной странице. Срок выполнения - 2 недели.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • LinkedIn RPA project

    Требуется разработать бота, который будет переходить из LinkedIn в Sales Navigator и сохранять компании в список. Исполнитель должен иметь опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов. Скрипт должен завершать работу после 150 манипуляций на одной странице. Срок выполнения - 2 недели. Подробное ТЗ доступно в прикрепленном документе.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад