Требуется разработать бота для перехода из LinkedIn в Sales Navigator, который будет сохранять компании в список. Имеющийся опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов обязателен. Срок выполнения - 2 недели. Возможно долгосрочное сотрудничество при успешном выполнении задания.
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать бота, который будет переходить из LinkedIn в Sales Navigator и сохранять компании в список. Исполнитель должен иметь опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов. Скрипт должен завершать работу после 150 манипуляций на одной странице. Срок выполнения - 2 недели.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать бота, который будет переходить из LinkedIn в Sales Navigator и сохранять компании в список. Исполнитель должен иметь опыт работы с LinkedIn и написанием аналогичных ботов. Скрипт должен завершать работу после 150 манипуляций на одной странице. Срок выполнения - 2 недели. Подробное ТЗ доступно в прикрепленном документе.Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад