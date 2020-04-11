d3z411

Денис d3z411

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Молодой, трудолюбивый и очень ответственный дизайнер!

С детства увлекаюсь веб-дизайном, рисую иллюстрации, буклеты, логотипы.

В портфолио есть несколько крупных проектов, но сейчас заказов мало, берусь за любую работу

Очень старательный, пунктуальный и коммуникабельный.

Сделаю все точно в срок, и, при необходимости, внесу требуемые правки.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Vbnmui7718
Юлия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
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Спасибо большое,всё было сделано качественно и быстро! Рекомендую данного исполнителя!
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