Молодой, трудолюбивый и очень ответственный дизайнер!

С детства увлекаюсь веб-дизайном, рисую иллюстрации, буклеты, логотипы.

В портфолио есть несколько крупных проектов, но сейчас заказов мало, берусь за любую работу .

Очень старательный, пунктуальный и коммуникабельный.

Сделаю все точно в срок, и, при необходимости, внесу требуемые правки.