Молодой, трудолюбивый и очень ответственный дизайнер!
С детства увлекаюсь веб-дизайном, рисую иллюстрации, буклеты, логотипы.
В портфолио есть несколько крупных проектов, но сейчас заказов мало, берусь за любую работу.
Очень старательный, пунктуальный и коммуникабельный.
Сделаю все точно в срок, и, при необходимости, внесу требуемые правки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бизнес-проект "West Point"88 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое,всё было сделано качественно и быстро! Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Рекомендую! Понятная постановка задачи, оплата мгновенно.