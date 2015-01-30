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Период работы
Название организации и должность
Основные обязанности и профессиональные достижения
2013 по 2014
СК «Россгосстрах» Менеджер агентской группы
Управление агентской сетью, мотивация и развитие агентов, составление отчетности, привлечение клиентов, продажа страховых продуктов.
2010 по 2013
ОАО «Сбербанк России» Московский Банк. Клиентский менеджер «Сбербанк Премьер»
Поиск и привлечение клиентов «VIP сегмента», расширение клиентской базы, продажа банковских продуктов: все виды кредитования, вклады, ПИФы;
продажа страховых продуктов: ИСЖ, НСЖ, страхование выезжающих за границу,
страхование средств платежа по банковским картам и депозитам. Составление
персонального финансового планирования.
2007 по 2010
ООО «Евросеть-Ритейл» менеджер по продажам
Консультирование клиентов, продажа продукции
[/table] Профессиональныенавыки: Аналитическийсклад ума, уверенный пользователь ПК, знание компьютерных программ:MS Office, базы данных, CRM. Биржевые терминалы: Quik, Aurora, ArchePro. Тайм -менеджмент, умение вести переговоры, составление и заключение договоров, знание
законодательства РФ «О Банках и Банковском регулирование» и «О финансовых
рынках».
Дополнительная информация:Имею водительское удостоверение категории «В»,коммуникабелен, хорошо поставлена речь, активная жизненная позиция, хобби –
чтение.