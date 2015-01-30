dacent_dei

Игорь dacent_dei

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Юридические услуги

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Период работы

Название организации и должность

Основные обязанности и профессиональные достижения

2013 по 2014

СК «Россгосстрах» Менеджер агентской группы

Управление агентской сетью, мотивация и развитие агентов, составление отчетности, привлечение клиентов, продажа страховых продуктов.

2010 по 2013

ОАО «Сбербанк России» Московский Банк. Клиентский менеджер «Сбербанк Премьер»

Поиск и привлечение клиентов «VIP сегмента», расширение клиентской базы, продажа банковских продуктов: все виды кредитования, вклады, ПИФы;

продажа страховых продуктов: ИСЖ, НСЖ, страхование выезжающих за границу,

страхование средств платежа по банковским картам и депозитам. Составление

персонального финансового планирования.

2007 по 2010

ООО «Евросеть-Ритейл» менеджер по продажам

Консультирование клиентов, продажа продукции

[/table]  Профессиональныенавыки: Аналитическийсклад ума, уверенный пользователь ПК, знание компьютерных программ:MS Office, базы данных,  CRM. Биржевые терминалы: Quik, Aurora, ArchePro. Тайм -менеджмент, умение вести переговоры, составление и заключение договоров, знание

законодательства РФ «О Банках и Банковском регулирование» и «О финансовых

рынках».

Дополнительная информация:Имею водительское удостоверение категории «В»,коммуникабелен, хорошо поставлена речь, активная жизненная позиция, хобби –

чтение.

Юридические услуги
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