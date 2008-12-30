СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
*дизайн, вёрстка, программирование и продвижение сайтов любой сложности,
*разработка логотипов и фирменных стилей, полиграфия.
*Копирайтинг
Работаю качественно и быстро.
ОПЫТ РАБОТЫ: актер, ассистент режиссера, режиссер-постановщик, режиссер монтажа, художественный руководитель, руководитель театрального отделения, креативный менеджер, сценарист, журналист, координатор пресс-центра, менеджер по кризисным ситуациям, pr-менеджер.
СХЕМА РАБОТЫ:
*Заказываете услугу.
*Оплачиваете 50% от оговоренной суммы.
*Смотрите пробник, если устраивает - вносятся доработки, если нет - разрабатывается новый.
*Оплачиваете оставшиеся 50%
*Получаете исходники.
НЕ РАБОТАЮ В СЛЕДУЮЩИХ УСЛИВИЯХ:
*Если пытаются обмануть или делают заказ сразу у нескольких исполнителей.
*Я работаю непосредственно с заказчиком. С одним, который решает, нравится ему или нет.
Оплата по системе WebMoney. РЕКВИЗИТЫ:
Z225359822872
E399101924604
U639930926024