СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

*дизайн, вёрстка, программирование и продвижение сайтов любой сложности,

*разработка логотипов и фирменных стилей, полиграфия.

*Копирайтинг

Работаю качественно и быстро.

ОПЫТ РАБОТЫ: актер, ассистент режиссера, режиссер-постановщик, режиссер монтажа, художественный руководитель, руководитель театрального отделения, креативный менеджер, сценарист, журналист, координатор пресс-центра, менеджер по кризисным ситуациям, pr-менеджер.

СХЕМА РАБОТЫ:

*Заказываете услугу.

*Оплачиваете 50% от оговоренной суммы.

*Смотрите пробник, если устраивает - вносятся доработки, если нет - разрабатывается новый.

*Оплачиваете оставшиеся 50%

*Получаете исходники.

НЕ РАБОТАЮ В СЛЕДУЮЩИХ УСЛИВИЯХ:

*Если пытаются обмануть или делают заказ сразу у нескольких исполнителей.

*Я работаю непосредственно с заказчиком. С одним, который решает, нравится ему или нет.

Оплата по системе WebMoney. РЕКВИЗИТЫ:

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