danasunsara

Графический дизайн, иллюстрация и верстка. Допечатная подготовка изданий.
Портфолио: https://dan-sun.wixsite.com/danamoshchenko
Опыт работы 1 год.
10.2017 – 03.2018 Графический дизайнер в Видавничий дім «ВІРА ПРОДЖЕКТ», г. Киев
Сферадеятельности компании: научно-медицинский журнал
· Дизайн обложек;
· Верстка изданий;
Образование:
2015-2019 Национальныйтехнический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского», г. Киев
Специальность:Технологии электронных мультимедийных изданий, неполноевысшее