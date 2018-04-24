danasunsara

Дана Мощенко danasunsara

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайн, иллюстрация и верстка. Допечатная подготовка изданий.

Портфолио: https://dan-sun.wixsite.com/danamoshchenko

Опыт работы 1 год.

10.2017 – 03.2018 Графический дизайнер в Видавничий дім «ВІРА ПРОДЖЕКТ», г. Киев

Сферадеятельности компании: научно-медицинский журнал

·        Дизайн обложек;

·        Верстка изданий;

Образование:

2015-2019 Национальныйтехнический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря

Сикорского», г. Киев

Специальность:Технологии электронных мультимедийных изданий, неполноевысшее