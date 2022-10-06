🤝Качественные презентации, копирайтинг, перевод, озвучка

👋Привет

Меня зовут Даниил, мне 19 лет. Живу в Виннице, Украина. Я новичок на платформено давно не новичок в озвученной сфере.

Делаю: презентации, копирайтинг, перевод, озвучка

里Заинтересован сделать заказчику качественную работу

Люблю свою сферу деятельности так как кайфую от неё. Делаю качественно и в срок. Делаю как для себя так что не стоит переживать про качество.

Работаю по минимальной предоплате, если работа не понравилась, предоплату возвращаю.

❤️Постоянная связь с клиентом

Всегда готов обсудить заказ, но иили. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

3 бесплатные правки

Телеграм: https://t.me/danilko365

Мобильный: +38 063 034 08 06

 Мой счёт

5375 4141 3554 5407