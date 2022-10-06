🤝Качественные презентации, копирайтинг, перевод, озвучка
👋ПриветМеня зовут Даниил, мне 19 лет. Живу в Виннице, Украина. Я новичок на платформе Weblancer, но давно не новичок в озвученной сфере.
Делаю: презентации, копирайтинг, перевод, озвучка
里Заинтересован сделать заказчику качественную работуЛюблю свою сферу деятельности так как кайфую от неё. Делаю качественно и в срок. Делаю как для себя так что не стоит переживать про качество.
Работаю по минимальной предоплате, если работа не понравилась, предоплату возвращаю.
❤️Постоянная связь с клиентомВсегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
3 бесплатные правки
Телеграм: https://t.me/danilko365
Мобильный: +38 063 034 08 06