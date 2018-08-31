danilkotov

Копирайтинг, рерайтинг, seo

Всем привет! Не буду рассказывать о том, какие мои тексты уникальные, оригинальные, как быстро пишу и бла-бла. Это очевидно. Получил образование бизнес-аналитика (в программе было много разного программирования и экономики, от этого можно отталкиваться), сейчас усиленно изучаю психологию, социальную инженерию. Также интересует тематика 18+. Писать не стесняюсь, сильно увлекаюсь, тексты точно получатся хорошими. В теории и на практике знаком с интернет-маркетингом. Он меня также приводит в восторг - могу поглощать информацию на эту тему бесконечно, применять ее в деле и радоваться тому, как это все работает. Итого в целом получаем: буду рад написать статьи на темы:- 18+; - интернет-маркетинг;- психология;- программы и приложения. p.s. Жизнь также заставила научиться разбираться в аренде, сдаче жилья, жилищном и налоговом праве, миграции.