Ул. Тисна 23
г. Львов 29052 Телефон (8-032) 267-3574 моб.: (8-066) 199-7720
Электронная почта: [email protected]
Кравчук Данило Иванович
Данные о себе: Дата рождения: 29.04.81
Семейное положение: неженат
Внештатный переводчик английского языка
Специализация Технологии, компьютерные науки, инженерия, юриспруденция, медицина, экономика, менеджмент.
Образование 08.98-12.99 неоконченное, Saint Basil College Stamford, CT, USA
специальность: философия
2002-2007 высшее, НУ ”Львовская политехника”
институт компьютерных наук и информационных технологий
специальность: прикладная лингвистика
Знание языков Языки перевода:
Английский, украинский, русский
Опыт работы:
20/06/03-5/09/02 частная коммерчески-производственная фирма „МИСи” г. Луцк
Представитель фирмы: Оформление документов от имени фирмы для приобретения грузовых транспортных средств. Представительство фирмы в странах Европы, в частности в Бельгии, Голландии, Германии. Перевод документов.
С 2003
Переводчик:
Кафедра ИСМ
Специализация: информатика
Каменно-перерабатывающее предпринимательство:
Специализация: тяжелая техника, инженерия, машиностроение.
Бюро переводов «Логос», Львов
Штатный переводчик. Специализация: компьютерные технологии, техника, программирование.
Для частных лиц:
Специализация: юриспруденция, стандартные документы (паспорта, свидетельства о рождении, доверенности, свидетельства государственного стандарта, справки, сертификаты, фактуры и т.п.),
Внештатный переводчик:
Центр переводов „VIP translation”, Киев
Специализация: техника, химия, экономика, медицина, юриспруденция.
Бюро переводов „Алфавит”, Киев
Специализация: юриспруденция, медицинская техника, химия, фармацевтика, технологии, компьютерная техника. Управлял переводческим проектом „Web initiatives and E-com”(около 1000 страниц).
Бюро переводов „Аргумент”, Киев
Специализация: автомобилестроение, финансы/экономика, юриспруденция, коммерческое оборудование, менеджмент, техника, инженерия, медицинское оборудование, авиация.
Бюро переводов «All translations», Киев
Специализация: высокие технологии, экономика, менеджмент, программное обеспечение, юриспруденция, техника, медицина.
(указаны только агентства, с которыми я до сих пор работаю)
Знание компьютерных программ Adobe Acrobat/Illustrator/Photoshop, Corel Draw, Office XP, Trados.
Собственные качества
Настойчивость, ответственность, пунктуальность.
Дополнительная информация Организовывал переводческие проекты. При необходимости подключаю дополнительных дипломированных переводчиков. Являюсь частным предпринимателем.
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