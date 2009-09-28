Ул. Тисна 23

г. Львов 29052 Телефон (8-032) 267-3574 моб.: (8-066) 199-7720

Электронная почта: [email protected]

Кравчук Данило Иванович

Данные о себе: Дата рождения: 29.04.81

Семейное положение: неженат

Внештатный переводчик английского языка

Специализация Технологии, компьютерные науки, инженерия, юриспруденция, медицина, экономика, менеджмент.

Образование  08.98-12.99 неоконченное, Saint Basil College Stamford, CT, USA

специальность: философия

2002-2007 высшее, НУ ”Львовская политехника”

институт компьютерных наук и информационных технологий

специальность: прикладная лингвистика

Знание языков Языки перевода:

Английский, украинский, русский

Опыт работы:

20/06/03-5/09/02 частная коммерчески-производственная фирма „МИСи” г. Луцк

Представитель фирмы: Оформление документов от имени фирмы для приобретения грузовых транспортных средств. Представительство фирмы в странах Европы, в частности в Бельгии, Голландии, Германии. Перевод документов.

С 2003

Переводчик:

Кафедра ИСМ

Специализация: информатика

Каменно-перерабатывающее предпринимательство:

Специализация: тяжелая техника, инженерия, машиностроение.

Бюро переводов «Логос», Львов

Штатный переводчик. Специализация: компьютерные технологии, техника, программирование.

Для частных лиц:

Специализация: юриспруденция, стандартные документы (паспорта, свидетельства о рождении, доверенности, свидетельства государственного стандарта, справки, сертификаты, фактуры и т.п.),

Внештатный переводчик:

Центр переводов „VIP translation”, Киев

Специализация: техника, химия, экономика, медицина, юриспруденция.

Бюро переводов „Алфавит”, Киев

Специализация: юриспруденция, медицинская техника, химия, фармацевтика, технологии, компьютерная техника. Управлял переводческим проектом „Web initiatives and E-com”(около 1000 страниц).

Бюро переводов „Аргумент”, Киев

Специализация: автомобилестроение, финансы/экономика, юриспруденция, коммерческое оборудование, менеджмент, техника, инженерия, медицинское оборудование, авиация.

Бюро переводов «All translations», Киев

Специализация: высокие технологии, экономика, менеджмент, программное обеспечение, юриспруденция, техника, медицина.

(указаны только агентства, с которыми я до сих пор работаю)

Знание компьютерных программ Adobe Acrobat/Illustrator/Photoshop, Corel Draw, Office XP, Trados.

Собственные качества

Настойчивость, ответственность, пунктуальность.

Дополнительная информация Организовывал переводческие проекты. При необходимости подключаю дополнительных дипломированных переводчиков. Являюсь частным предпринимателем.