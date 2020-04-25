Выполненные проекты
- Собственный CMS(PHP, Zend Framework, JQuery, MySQL)
- Прграммный комплекс для mt4manager (php, C++, сокеты)
- http://www.modaprint.ru/ (в составе команды)
- Бекэнд для сайта http://www.showmark.com (в составе команды)
- http://itsbetter.com(в составе команды)
- http://edu-vienna.com (большие изменения)
- http://nashavienna.com
- http://muzbank.pro (в составе команды)
- http://kbt-remont.ru
- http://mm.horizondvp.org
- http://agentrb.ru
- http://mmobest.ru
- http://torero-auto.ru
- http://art-violeta.com
- http://ademrevival.ru
- http://rfmebel.com (На стадии разработки)
- http://uzanet.ru/
- http://metallspb.org
- http://markizaspb.org/
- http://markiza-club.com/
- http://erocom.net
- http://www.jermukcity.am
- www.jermukararat.com
- http://www.edgar.am
- http://hotelarpa.am/
- http://jermuklife.am/
- Программный комплекс для контроля и управления
работой программистов, работающих
удаленно. Программа позволяет получить
и обработать всю информацию о работе
программистов(скриншоты, количество
рабочего времени и т.д)--(Delphi, MySql).
- Программа для управления проектами(ToDo)--(Delphi, MySQL)..
- Программа для автоматизации исследования
- Программа для резервного копирования данных(Borland C++, Win32 Api).
- Программа для программного изменения неклиентской
- Программа, в логе которой фиксируются когда и
- Программа для подсчета трафика клиентов и вывода
- Программа, которая позволяет при вылете Slonax (софт для приема спутникового интернета)
- Учебная программа для изучения «слепой» печати
- Различные скрипты для Linux сервера, в среде которого должен обеспечиваться
- Программа для быстрого ввода слов (типа password) в текстовое поле программы Radmim.
- Программа для склада оптовой торговли (InterBASE + Borland C++).
- Разработал программу для коммунального хозяйства
- Различные flash-анимации (Action Script).
- В составе группы участвовал в создании различных сайтов (PHP(+ Zend Framework), Javascript (+ajax+Extjs), Flash, MySQL);
- создание интернет торговой площадки(Zend Framework + ExtJs + MySql)
- Различные компоненты Borland C++, Delphi.
- Проектирование, создание, администрирование локальных
- Системный администратор в фирме VivaNet (г. Джермук, Армения)
химического состава минеральной воды
«Джермук» (сигналы из датчиков поступают
на вход LPT порта компьютера, потом они обрабатываются. Есть возможность
после некоторой доработки управлять
внешними исполнительними устройствами
(через LPT или COM порт). Программа разработана в Win32 Api, интерфейс - Borland C++).
части окна в Windows(Win32 Api).
какие программы запускались в компьютере.
(Win32 Api + Borland C++).
в среде Linux.
повторно автоматически включить и
настроить его .
на армянском языке.
спутниковый прием интернета и дальнейшее
распределение.( Fedora Core).
г. Джермук (InterBASE ).
сетей(университетет «Гителик», мерия
г.Егегнадзор, административное здание
Вайос Дзорской губернии Армении).