Выполненные проекты

Программный комплекс для контроля и управления работой программистов, работающих удаленно. Программа позволяет получить и обработать всю информацию о работе программистов(скриншоты, количество рабочего времени и т.д)--(Delphi, MySql).

Программа для управления проектами(ToDo)--(Delphi, MySQL)..

Программа для автоматизации исследования

химического состава минеральной воды

«Джермук» (сигналы из датчиков поступают

на вход LPT порта компьютера, потом они обрабатываются. Есть возможность

после некоторой доработки управлять

внешними исполнительними устройствами

(через LPT или COM порт). Программа разработана в Win32 Api, интерфейс - Borland C++).

Программа для резервного копирования данных(Borland C++, Win32 Api).

Программа для программного изменения неклиентской

части окна в Windows(Win32 Api).

Программа, в логе которой фиксируются когда и

какие программы запускались в компьютере.

(Win32 Api + Borland C++).

Программа для подсчета трафика клиентов и вывода

в среде Linux.

Программа, которая позволяет при вылете Slonax (софт для приема спутникового интернета)

повторно автоматически включить и

настроить его .

Учебная программа для изучения «слепой» печати

на армянском языке.

Различные скрипты для Linux сервера, в среде которого должен обеспечиваться

спутниковый прием интернета и дальнейшее

распределение.( Fedora Core).

Программа для быстрого ввода слов (типа password) в текстовое поле программы Radmim.

Программа для склада оптовой торговли (InterBASE + Borland C++).

Разработал программу для коммунального хозяйства

г. Джермук (InterBASE ).

Различные flash-анимации (Action Script).

В составе группы участвовал в создании различных сайтов (PHP(+ Zend Framework), Javascript (+ajax+Extjs), Flash, MySQL);

создание интернет торговой площадки(Zend Framework + ExtJs + MySql)

Различные компоненты Borland C++, Delphi.

Проектирование, создание, администрирование локальных

сетей(университетет «Гителик», мерия

г.Егегнадзор, административное здание

Вайос Дзорской губернии Армении).

Системный администратор в фирме VivaNet (г. Джермук, Армения)