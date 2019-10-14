daria_subbotina

Здравствуй, дорогой заказчик!
Расскажу немного о себе.
Образование:
- литературное, постановка и режиссура
- программист, системотехник
- кинолог, ветеринарный врач
- эксперт в области шахмат
Отличаюсь высоким профессионализмом, большим опытом и работоспособностью. Не боюсь любой работы!
Любимые темы и области: литература, психология, it-технологии, ветеринария, финансовые инвестиции, SEO копирайтинг для сайтов, написание продающих статей.
Профессионально владею компьютером веб-разработка написание приложений преподавание языков программирования.
Пишу стихи, тексты песен, а также небольшие рассказы.
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