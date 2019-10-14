daria_subbotina

Здравствуй, дорогой заказчик!

Расскажу немного о себе.

Образование:

литературное, постановка и режиссура

программист, системотехник

кинолог, ветеринарный врач

эксперт в области шахмат

Работаю в сфере копирайтинга и рерайтинга с 2014 года, написано более 1000 статей.

Отличаюсь высоким профессионализмом, большим опытом и работоспособностью. Не боюсь любой работы!

Любимые темы и области: литература, психология, it-технологии, ветеринария, финансовые инвестиции, SEO копирайтинг для сайтов, написание продающих статей.

Профессионально владею компьютером веб-разработка написание приложений преподавание языков программирования.

Пишу стихи, тексты песен, а также небольшие рассказы.