dariademidova1

Дарья dariademidova1

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик испанский/русский, английский/русский

ОБРАЗОВАНИЕ

 

2013 - наст.момент        СПбГУ, магистратура, филологический, романская филология.

                                         Теория перевода и межъязыковая коммуникация

2009 —2013  СпбГУ    Филологический факультет,романская филология. Диплом Бакалавра Лингвистики. Испанский язык.

2007-2009                       СпбГУКИ,референт-переводчик, испанский язык, английский язык.

 

10,2012 — 04,2013       Санкт-Петербургская Академия Туристского и гостиничного бизнеса

                                       курсы гидов-переводчиков (Пушкин, Павловск, Петергоф)  Английский, испанский языки

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ

12.2013 - 12.2014          переводчик-гид (испанский яз,английский язык)   турфирма MK-TOURS

05.2012 - по наст.момент Удаленный письменный перевод английский, испанский языки

                                          

09.2013-10.2013             Сопровождающий гид-переводчик в круизе. Испанский язык.

                                         

06.2013- наст.момент    Гид-экскурсовод по Петербургу. Испанский, английский языки

 

2010 — наст. момент     Частный репетитор английского, испанского языков, удаленный переводчик

                                           

24.01.2013-02.02.2013     АТПФ, Владивосток.

                                           переводчик,сопровождающее лицо,  помощь ворганизации

                                          при Совете Федерации.

                                          Перевод документов.(испанский, английский)

11, 2011 — 01, 2012         Преподаватель испанского языка в группе

                                           Центрразговорной практики в Санкт-Петербурге

                                            (Санкт-Петербург,http://www.spbkurs.ru/crp.htm)

 

07, 2011 — 08, 2011         Переводчик, сопровождающее лицо для VIP гостей. 

                                           Сопровождение,помощь в размещении,

                                           культурная программа для гостей фестиваля.

                                        

                                           Санкт-Петербургскиймеждународный Кинофорум 2011 

 

06, 2010 — 08, 2010        Переводчик с английского язык Cirque du Soleil

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

 

Владение ПК:                Опытный пользователь, MS Office,

                                        

Знание иностранных языков , уровень владения. 

Английский — свободно

Испанский — свободно

Французский — продолжающий (B2)

Каталанский — продолжающий (В2)

 

 

 