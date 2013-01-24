dariademidova1

ОБРАЗОВАНИЕ
2013 - наст.момент СПбГУ, магистратура, филологический, романская филология.
Теория перевода и межъязыковая коммуникация
2009 —2013 СпбГУ Филологический факультет,романская филология. Диплом Бакалавра Лингвистики. Испанский язык.
2007-2009 СпбГУКИ,референт-переводчик, испанский язык, английский язык.
10,2012 — 04,2013 Санкт-Петербургская Академия Туристского и гостиничного бизнеса
курсы гидов-переводчиков (Пушкин, Павловск, Петергоф) Английский, испанский языки
ОПЫТ РАБОТЫ
12.2013 - 12.2014 переводчик-гид (испанский яз,английский язык) турфирма MK-TOURS
05.2012 - по наст.момент Удаленный письменный перевод английский, испанский языки
09.2013-10.2013 Сопровождающий гид-переводчик в круизе. Испанский язык.
06.2013- наст.момент Гид-экскурсовод по Петербургу. Испанский, английский языки
2010 — наст. момент Частный репетитор английского, испанского языков, удаленный переводчик
24.01.2013-02.02.2013 АТПФ, Владивосток.
переводчик,сопровождающее лицо, помощь ворганизации
при Совете Федерации.
Перевод документов.(испанский, английский)
11, 2011 — 01, 2012 Преподаватель испанского языка в группе
Центрразговорной практики в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург,http://www.spbkurs.ru/crp.htm)
07, 2011 — 08, 2011 Переводчик, сопровождающее лицо для VIP гостей.
Сопровождение,помощь в размещении,
культурная программа для гостей фестиваля.
Санкт-Петербургскиймеждународный Кинофорум 2011
06, 2010 — 08, 2010 Переводчик с английского язык Cirque du Soleil
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Владение ПК: Опытный пользователь, MS Office,
Знание иностранных языков , уровень владения.
Английский — свободно
Испанский — свободно
Французский — продолжающий (B2)
Каталанский — продолжающий (В2)