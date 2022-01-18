Дизайнер интерьера Визуализатор

Добрый день!

Предоставляю услуги по дизайну интерьера, а также экстерьера.

Выполняю любые интерьерные решения квартир, домов.

Вы можете заказать не только полный дизайн-проект, но также визуализацию комнаты.

При заказе полного дизайн-проекта, вы получаете:

-визуализации.

- полный пакет технических чертежей для реализации Вашего проекта.

- авторский надзор.

Работаю с качественной мебелью и материалами.

Заказывая проект Вы можете быть уверены что он будет разработан именно для Вас.

Буду рада сотрудничеству!