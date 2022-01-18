Дизайнер интерьера Визуализатор
Добрый день!
Предоставляю услуги по дизайну интерьера, а также экстерьера.
Выполняю любые интерьерные решения квартир, домов.
Вы можете заказать не только полный дизайн-проект, но также визуализацию комнаты.
При заказе полного дизайн-проекта, вы получаете:
-визуализации.
- полный пакет технических чертежей для реализации Вашего проекта.
- авторский надзор.
Работаю с качественной мебелью и материалами.
Заказывая проект Вы можете быть уверены что он будет разработан именно для Вас.
Буду рада сотрудничеству!
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$10
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Портфолио
- Кухня-гостиная49 просмотров
- Детская комната39 просмотров
- Санузел42 просмотра
- Кухня43 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Все ок
Ответный отзыв
Спасибо))