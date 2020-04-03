Всегда рада помочь!)
Маркетолог с дипломом. Более 50 успешных проектов. Владею 3 языками.
- Комплексный SMM-менеджмент.
- Таргетинг.
- Дизайн.
- Контекстная реклама Google, Яндекс.
- Копирайтинг, переводы: английский (C1), французский (B2).
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