dariamoscow

Дарья Анисимова dariamoscow

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Всегда рада помочь!)

Маркетолог с дипломом. Более 50 успешных проектов. Владею 3 языками.

  • Комплексный SMM-менеджмент.
  • Таргетинг.
  • Дизайн.
  • Контекстная реклама Google, Яндекс.
  • Копирайтинг, переводы: английский (C1), французский (B2).
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