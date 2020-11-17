Инженер-строитель с навыками составления проектно-сметной документации и контроля проведения рабо
Выпускник НИУ МГСУ /МИСИ по направлению "Строительство". На данный момент обучаюсь на магистратуре по направлению "Экономика и управление в строительстве". Окончил курсы Сметчика.На протяжении 4 лет работаю в подрядной организации. Где в мои функции входят следующие задачи:
-Составление проектно-сметной документации на проведение строительных работ (Капитальный/текущий ремонт МКД)
-Расчет стоимости работ с коммерческими расценками
-Проектирование систем водоснабжения, канализации, центрального отопления-Контроль проведения строительных работ
-Поиск заказчиков/подрядчиков-Составление документации для участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
можно связаться по номеру телефона +7(903)556-13-65
Действие аккаунта приостановлено!