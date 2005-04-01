Воробьева Дарья Сергеевна
129301 г. Москва ул. Б. Галушкина д. 9/2 к 1304
e-mail: [email protected]
тел 8(909)-151-34-59 (моб.)
Образование:
2001 г. – 2007 г. - Государственный Университет – Высшая школа экономики,
Факультет прикладная политология, специализация «Политический анализ и прогнозирование», 2 курс магистратуры
01.2006 - 05.2006 - Курсы режиссуры документального кино. ВГИК.
06.2005 – 12.2005 - Курсы «Современные технологии PR и фандрайзинга в системе НКО», Шклоа коммуникационного менеджмента ГУ-ВШЭ.
01.2004 – 12.2004 - Курс “International Environmental Politics”, Stanford University. Initiative of distance learning.
Стажировки:
01.08.2006 – 10.11.2006 - Fellowship for young policy-makers, Варшава, Институт публичной политики
- Проведение исследования – сравнительного анализа деятельности польских и российских аналитических центров
- Проведение экспертных интервью с политиками, политологами, журналистами (аналитические центры, центральные СМИ, политические партии) с целью сбора материалов для написания исследования
- Работа с материалами СМИ, доступными аналитическими разработками, работа с социально-экономической и электоральной статистикой
- Анализ политической ситуации в Польше, отношений государства и общественных организаций.
01.07.2004- 14.07.2004 Областная Дума и администрация Тульской области, г. Тула
- Составление политического портрета области в преддверии губернаторских выборов в области
- Выезд в районы области: проведение экспертных интервью, сбор и анализ информации
- Мониторинг СМИ
- Составление аналитической записки.
Опыт работы:
12.2006 – 03.2007 - Агентство креативных коммуникаций «Сальвадор Д»
Менеджер проекта
- Разработка и реализация коммуникационной стратегии для компании-заказчика
- Налаживание и поддержка коммуникаций с целевыми СМИ
- Инициирование и организация съемок на каналах ТНТ и Столица
- Написание тезисов выступлений участников, сценариев программ
- Контроль за съемочными процессами
04.2005- 04.2006 - АНПО «Форум Доноров»
Менеджер по связям с общественностью
- Налаживание и поддержка коммуникаций – внутренних и внешних
- Написание PR- текстов, пресс-релизов, отчетов и статей для СМИ
- Работа с целевыми аудиториями – СМИ, экспертами, потенциальными участниками партнерства
- Организация, подготовка конференций, рабочих встреч и т.д.
- Разработка и реализация коммуникационной стратегии организации.
01.2004 – 05.2005 - АНКО «Лаборатория социальной рекламы»
Проект www.socreklama.ru, информационно-аналитический портал, посвященный социальной рекламе
Редактор сайта
- Редактирование разделов сайта
- Ведение и разработка новых проектов
- Анализ рынка рекламы в России
- Участие в выставках, форумах, работа в качестве журналиста
11.2001 – 02.2002 - Политическая партия «Конституционная партия Российской федерации»
Член оргкомитета
- Подготовка и проведение учредительного съезда партии в ГК «Президент-отель»
- Подготовка документов для регистрации партии
Дополнительные ведения:
Иностранный язык: английский - свободно, французский – со словарем.
Знания компьютера: уверенный пользователь.
Хобби: кинематограф, советская культура 1920-ых гг., плавание, велоспорт.
Дата рождения: 11 сентября 1983 г.