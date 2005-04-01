Воробьева Дарья Сергеевна

129301 г. Москва ул. Б. Галушкина д. 9/2 к 1304

e-mail: [email protected]

тел 8(909)-151-34-59 (моб.)

Образование:

2001 г. – 2007 г. - Государственный Университет – Высшая школа экономики,

Факультет прикладная политология, специализация «Политический анализ и прогнозирование», 2 курс магистратуры

01.2006 - 05.2006 - Курсы режиссуры документального кино. ВГИК.

06.2005 – 12.2005 - Курсы «Современные технологии PR и фандрайзинга в системе НКО», Шклоа коммуникационного менеджмента ГУ-ВШЭ.

01.2004 – 12.2004 - Курс “International Environmental Politics”, Stanford University. Initiative of distance learning.

Стажировки:

01.08.2006 – 10.11.2006 - Fellowship for young policy-makers, Варшава, Институт публичной политики

- Проведение исследования – сравнительного анализа деятельности польских и российских аналитических центров

- Проведение экспертных интервью с политиками, политологами, журналистами (аналитические центры, центральные СМИ, политические партии) с целью сбора материалов для написания исследования

- Работа с материалами СМИ, доступными аналитическими разработками, работа с социально-экономической и электоральной статистикой

- Анализ политической ситуации в Польше, отношений государства и общественных организаций.

01.07.2004- 14.07.2004 Областная Дума и администрация Тульской области, г. Тула

- Составление политического портрета области в преддверии губернаторских выборов в области

- Выезд в районы области: проведение экспертных интервью, сбор и анализ информации

- Мониторинг СМИ

- Составление аналитической записки.

Опыт работы:

12.2006 – 03.2007 - Агентство креативных коммуникаций «Сальвадор Д»

Менеджер проекта

- Разработка и реализация коммуникационной стратегии для компании-заказчика

- Налаживание и поддержка коммуникаций с целевыми СМИ

- Инициирование и организация съемок на каналах ТНТ и Столица

- Написание тезисов выступлений участников, сценариев программ

- Контроль за съемочными процессами

04.2005- 04.2006 - АНПО «Форум Доноров»

Менеджер по связям с общественностью

- Налаживание и поддержка коммуникаций – внутренних и внешних

- Написание PR- текстов, пресс-релизов, отчетов и статей для СМИ

- Работа с целевыми аудиториями – СМИ, экспертами, потенциальными участниками партнерства

- Организация, подготовка конференций, рабочих встреч и т.д.

- Разработка и реализация коммуникационной стратегии организации.

01.2004 – 05.2005 - АНКО «Лаборатория социальной рекламы»

Проект www.socreklama.ru, информационно-аналитический портал, посвященный социальной рекламе

Редактор сайта

- Редактирование разделов сайта

- Ведение и разработка новых проектов

- Анализ рынка рекламы в России

- Участие в выставках, форумах, работа в качестве журналиста

11.2001 – 02.2002 - Политическая партия «Конституционная партия Российской федерации»

Член оргкомитета

- Подготовка и проведение учредительного съезда партии в ГК «Президент-отель»

- Подготовка документов для регистрации партии

Дополнительные ведения:

Иностранный язык: английский - свободно, французский – со словарем.

Знания компьютера: уверенный пользователь.

Хобби: кинематограф, советская культура 1920-ых гг., плавание, велоспорт.

Дата рождения: 11 сентября 1983 г.