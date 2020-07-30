Архитектор
Имею опыт работы в программах: ArchiCAD, AutoCAD, 3dsMAX + Vray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch Up, Revit. Опыт работы в программах
- 6 лет
Коммуникабельная, ответственная, умею работать с большим количеством
задач различной сложности в сжатые сроки с учетом всех пожеланий
заказчика.
Буду рада помочь с решением Ваших задач.
Полное портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/gallery/101203413/protfolio-voronko-darja
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Портфолио
- Визуализация. Проект здания зального типа85 просмотров
- Визуализация. Проект индивидуального жилого дома80 просмотров
- Многоэтажный жилой дом переменной этажности111 просмотров
- Проект реконструкции сквера в студгородке БНТУ80 просмотров