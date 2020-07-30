Архитектор

Имею опыт работы в программах: ArchiCAD, AutoCAD, 3dsMAX + Vray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch Up, Revit. Опыт работы в программах

- 6 лет

Коммуникабельная, ответственная, умею работать с большим количеством

задач различной сложности в сжатые сроки с учетом всех пожеланий

заказчика.

Буду рада помочь с решением Ваших задач.

Полное портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/gallery/101203413/protfolio-voronko-darja