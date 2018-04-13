darydayma91

Быстро и качественно пишу, корректирую и редактирую тексты и переводы, а также помогаю в написании рефератов, курсовых и дипломных работ.

По специальности PR специалист (диплом с отличием), но по профессии журналист. Лауреат премии конкурса Молодые таланты г. Москва в номинации Журналистика (2012г). Ранее практиковала преподавание по дисциплине Журналистика. Проходила стажировку в Германии. Работала в пресс-службе В.В. Жириновского в ГосДуме. Ранее работала помощником пресс-секретаря партии Молодая Гвардия Единой России. Люблю писать, много. Сейчас в декрете и с удовольствием возьмусь за любую работу от рефератов до дипломной работы, а также редактирование, корректировка и написание текстов.