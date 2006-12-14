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СТАНКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Год рождения: 1969г. Родился в Украине, вырос в Латвии, срочная служба – республика Коми. В Беларуси нахожусь с 1993 года.

семейное положение: Женат

ОПЫТ В ФОТОГРАФИИ

Фотографирую с раннего детства. Любовь к фотосъёмке уже в третьем поколении. Официально оформлен как фотограф в 1996 году УКП «Бытуслуги» в Могилёвской области. Имею опыт работы, как в госучреждении, так и частным предпринимателем.

Методы работы: съёмка в студии, (документальная, портретная, художественная); съёмка пейзажей и репортажей. Как в аналоговом, так и в цифровом исполнении.

ОПЫТ В ДИЗАЙНЕ

В новообразованном маленьком районе был единственным официальным фотографом-дизайнером. Все нуждающиеся в дизайне и художественном оформлении обращались ко мне; отсюда опыт в различных направлениях компьютерной графики и дизайна, работа с различного рода изображениями, допечатной подготовки, вёрстки. Имею опыт дизайна и оформления буклетов, визиток, обложек, открыток и т. д;

Свободно владею известными графическими редакторами: “Photoshop”,”Ulead”, “Corel”; а так же «PageMaker», «InDesign и т. д.

Хорошо управляюсь с World, Excel, Outlook, Publisher, Internet и т.

ХАРАКТЕР

Честен, ответственен, не сентиментален, стрессоустойчив, быстро обучаем. Абсолютно не склонен ко вредным привычкам.!. Хороший опыт работы с людьми. Физически вынослив.

ХОББИ

Увлекаюсь туризмом, спортом. В частности, йогой и фитнесом. Физически вынослив.

P.S.

Всегда не хватало простора для фантазии. Хотелось бы найти возможность работать над проектами позволяющими развивать творческий потенциал. Освоение новой программы это самая лёгкая часть дела. А найти что-то новое, изысканно красивое и неповторимое. Вот задача достойная усилий.