Здравствуйте Работаю в сфере дизайна 5 лет, 4 года обучения и промежуточных робот и 1 год полноценных проектов и заказов.

Высшее образование в направлении дизайнера интерьера и оборудования

Интересно работать в любых направлениях дизайна, но в частности 3d моделирование и визуализация интерьеров, экстерьеров или же отдельных объектов; логотипы и визитки; фоторетушь и обработка.

От меня вы получите:

быстрое и качественной выполнение,

связь в любое время для изменений или поправки,

3-5 вариантов работ с последующими доработками на ваше усмотрения,

лояльные цены так как я только в начале своем пути

AutoCAD

3Ds Max

Archicad

Photshop

Word,Exel и другие стандартные программы

Знание таких программ на 5 из 5 как: