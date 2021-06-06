dashadasha4445

Дария Головченко dashadasha4445

 
24 годаПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Здравствуйте Работаю в сфере дизайна 5 лет,  4 года обучения и промежуточных робот и 1 год полноценных проектов и заказов.

  • Высшее образование в направлении дизайнера интерьера и оборудования
  • Интересно работать в любых направлениях дизайна, но в частности 3d моделирование и визуализация интерьеров, экстерьеров или же отдельных объектов; логотипы и визитки; фоторетушь и обработка.
  • От меня вы получите:
  • быстрое и качественной выполнение,
  • связь в любое время для изменений или поправки,
  • 3-5 вариантов работ с последующими доработками на ваше усмотрения,
  • лояльные цены так как я только в начале своем пути
Знание таких программ на 5 из 5 как: 
  • AutoCAD
  • 3Ds Max
  • Archicad
  • Photshop
  • Word,Exel  и другие стандартные программы
Портфолио
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