Дария Головченко dashadasha4445dashadasha4445
24 годаПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте Работаю в сфере дизайна 5 лет, 4 года обучения и промежуточных робот и 1 год полноценных проектов и заказов.
- Высшее образование в направлении дизайнера интерьера и оборудования
- Интересно работать в любых направлениях дизайна, но в частности 3d моделирование и визуализация интерьеров, экстерьеров или же отдельных объектов; логотипы и визитки; фоторетушь и обработка.
- От меня вы получите:
- быстрое и качественной выполнение,
- связь в любое время для изменений или поправки,
- 3-5 вариантов работ с последующими доработками на ваше усмотрения,
- лояльные цены так как я только в начале своем пути
- AutoCAD
- 3Ds Max
- Archicad
- Photshop
- Word,Exel и другие стандартные программы
Портфолио
- 3d план без мебели70 просмотров
- 3д план ванной комнаты75 просмотров
- 3d визуализация и моделирование кухни80 просмотров
- Чертеж кухни138 просмотров
- Чертеж шкафа78 просмотров
- Чертеж верхнего шкафа94 просмотра
- 3d визуализация и моделирование кухни61 просмотр
- 3d визуализация и моделирование детской комнаты55 просмотров
- 3d визуализация и моделирование спальной комнаты52 просмотра
- 3d визуализация и моделирование гостиной53 просмотра
- 3d визуализация и моделирование санузла61 просмотр
- 3d визуализация и моделирование санузла62 просмотра