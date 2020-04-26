dashadol

Дарья dashadol

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественно сделаю вашу работу!

Я – автор популярного сайта на платформе Яндекс Дзен. На моем счету боле 1000 статьей, каждый из которых набрал минимум 5000 просмотров! Вовремя заканчиваю Ваши проекты. Берусь за задачу, только если уверена, что буду полезна.

Отзывы заказчиков

dzen_dzenov
Артем 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$34
2 балла
5 лет назад
Яндекс.Дзен каналы. Статьи для канала.
Странный исполнитель. После создания безопасного платежа исчезла и так и не вышла на связь. В результате деньги за заказ зависли на несколько недель. Заказ пришлось отменять через арбитраж.