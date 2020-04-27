Я дизайнер сайтов на Тильда. Я работала как интернет-маркетолог, контент-менеджер в Инстаграм. В результате сложила эти знания, прошла обучение для дизайнеров сайтов и теперь создаю сайты на Тильде.Я делаю любые сайты, начиная от лонгридов и заканчивая интернет-магазинами. При создании сайта я учитываю особенности бизнеса, цель сайта, анализ конкурентов.Отлично работаю, как в команде, так и самостоятельно. Предоставляю свои работы ниже.Благодарю за внимание и буду ждать ваш ответ.https://isness.ruhttps://sweetybulochka.tilda.wshttp://yogaandyou.tilda.wsМои Контакты: [email protected] +8618682405137