dashenka9408

Дарья dashenka9408

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
ArchiCad,AutoCad, Artlantis,Autodesk Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds MAX

ОБРАЗОВАНИЕ

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Факультет « Архитектурный»

Кафедра «Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений»

Навыки

ArchiCad,AutoCad, Artlantis,Autodesk  Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds MAX

Услуги:

Дизайн интерьера квартир;

Дизайн интерьера нежилых помещений

Проектирование загородных домов / коттеджей дач таунхаусов;

Ландшафтный дизайн / дизайн прилегающей территории;

Разработка эскиза, идеи концепции;

Технические чертежи;(рабочая документация)

Авторский надзор;

Подбор материалов декора мебели аксессуаров;

Фотореалистичная компьютерная 3D Визуализация; 