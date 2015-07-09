dashenka9408

ArchiCad,AutoCad, Artlantis,Autodesk Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds MAX
ОБРАЗОВАНИЕ
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Факультет « Архитектурный»
Кафедра «Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений»
Навыки
ArchiCad,AutoCad, Artlantis,Autodesk Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds MAX
Услуги:
Дизайн интерьера квартир;
Дизайн интерьера нежилых помещений
Проектирование загородных домов / коттеджей дач таунхаусов;
Ландшафтный дизайн / дизайн прилегающей территории;
Разработка эскиза, идеи концепции;
Технические чертежи;(рабочая документация)
Авторский надзор;
Подбор материалов декора мебели аксессуаров;
Фотореалистичная компьютерная 3D Визуализация;