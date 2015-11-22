davizhich

Дмитрий Авижич davizhich

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Переделать лендинг страницы
Отличная работа! Немного опасался его небольшого стажа. Но все оказалось сделано безупречно
Очень хороший и терпеливый заказчик!
Ответный отзыв