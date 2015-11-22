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Дмитрий Авижич
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29 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Валентин Рыбак
Valentin007
58 лет
Россия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
80 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Переделать лендинг страницы
Отличная работа! Немного опасался его небольшого стажа. Но все оказалось сделано безупречно
Очень хороший и терпеливый заказчик!
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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