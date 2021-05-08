Некоторые мои работы :
" Да"
Мне бы хотелось думать постоянно о ком-то ,
Желать встречи каждую секунду...
Но я не вылезаю из комнаты ,
Будто выйдя , думая не о себе — пропаду.
Я не эгоист ,
Но учусь любить себя.
Заполненный тетрадный лист ,
Он всю жизнь ждёт меня.
Перевернуть
И писать снова ,
Учась и вникая ,
Ухожу в себя ,
Навсегда душой стирая.
А вы всё ждёте ,
Что пойду назад?
Кого вы мнёте ,
Невзирая на мыслей ад?
Я не тот ,
Что был прежде.
И старый анекдот ,
Перегнётся в надежде.
Изменился.
Я расту , не во сне , а наяву.
Что же ты ждёшь от меня?
Не прекращаясь мне сниться.
Желая заковать навсегда ,
Никогда не сможешь с со мною проститься... Да?
...
Эта мечта чаем утренним пахнет ,
Она не уловима...
Так , иногда ветает ,
Заколдовывая этим меня.
Ты снова и снова ,
Уводишь мимо.
А мечта желает , чтоб вдруг ты стал мнимым ,
И забыл про все моменты и слова.
А мне метаться выбирать ,
Уж слишком это жестоко.
Ведь хочется мечтать ,
И любить совсем немного.
Но каюсь каждый раз ,
Будто "любить" и вовсе не моё ,
И накрывает медный таз ,
Но при чём же здесь оно?!
А я забыл ,
Зачем всё это.
Мысли свои излил ,
Предаваясь этим ответам!
И как же быть?
И что делать мне ?
Не часами же выть ,
Укрываясь в темноте?
Я заснул тихим мирным сном ,
Упокой в ночи после слёз.
Сожалею лишь об одном ,
Что считал украшения среди звёзд.
Мечта обнимая меня ,
Напевала простую мелодию.
Что успокаивала всегда ,
По любому несчастному моему угодию.
Так и перестал метаться ,
В одной из ночей.
Стоит лишь остаться ,
И стать чуть-чуть посмелей.
"Любовь к жизни"
Жизнь — это полёт ,
Который даёт множество возможностей и правил.
Мечта летать даёт ,
Увы ,
Летаю я безмерно ,
Но когда падаю ,
Боль стучится в гости - мгновенно.
Я внемлю всем прелестям жизни ,
Бегу и радуюсь .
Ты - это не ты ,
Когда говоришь - " я жалуюсь на свои несбывшиеся мечты".
Готов сказать , что люблю тебя.
Жизнь моя!
Дышать , летая днями и ночами ,
Любить и обнимать ,
Своими руками и глазами.
Писать стихи и песни ,
Кричать , бегать , как хочу!
И этот весь мир ,
Он услышит , что я здесь ,
И я —
Живу.
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