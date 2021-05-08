Пишу стихи на заказ

Некоторые мои работы :

" Да"

Мне бы хотелось думать постоянно о ком-то ,

Желать встречи каждую секунду...

Но я не вылезаю из комнаты ,

Будто выйдя , думая не о себе — пропаду.

Я не эгоист ,

Но учусь любить себя.

Заполненный тетрадный лист ,

Он всю жизнь ждёт меня.

Перевернуть

И писать снова ,

Учась и вникая ,

Ухожу в себя ,

Навсегда душой стирая.

А вы всё ждёте ,

Что пойду назад?

Кого вы мнёте ,

Невзирая на мыслей ад?

Я не тот ,

Что был прежде.

И старый анекдот ,

Перегнётся в надежде.

Изменился.

Я расту , не во сне , а наяву.

Что же ты ждёшь от меня?

Не прекращаясь мне сниться.

Желая заковать навсегда ,

Никогда не сможешь с со мною проститься... Да?

...

Эта мечта чаем утренним пахнет ,

Она не уловима...

Так , иногда ветает ,

Заколдовывая этим меня.

Ты снова и снова ,

Уводишь мимо.

А мечта желает , чтоб вдруг ты стал мнимым ,

И забыл про все моменты и слова.

А мне метаться выбирать ,

Уж слишком это жестоко.

Ведь хочется мечтать ,

И любить совсем немного.

Но каюсь каждый раз ,

Будто "любить" и вовсе не моё ,

И накрывает медный таз ,

Но при чём же здесь оно?!

А я забыл ,

Зачем всё это.

Мысли свои излил ,

Предаваясь этим ответам!

И как же быть?

И что делать мне ?

Не часами же выть ,

Укрываясь в темноте?

Я заснул тихим мирным сном ,

Упокой в ночи после слёз.

Сожалею лишь об одном ,

Что считал украшения среди звёзд.

Мечта обнимая меня ,

Напевала простую мелодию.

Что успокаивала всегда ,

По любому несчастному моему угодию.

Так и перестал метаться ,

В одной из ночей.

Стоит лишь остаться ,

И стать чуть-чуть посмелей.

"Любовь к жизни"

Жизнь — это полёт ,

Который даёт множество возможностей и правил.

Мечта летать даёт ,

Увы ,

Летаю я безмерно ,

Но когда падаю ,

Боль стучится в гости - мгновенно.

Я внемлю всем прелестям жизни ,

Бегу и радуюсь .

Ты - это не ты ,

Когда говоришь - " я жалуюсь на свои несбывшиеся мечты".

Готов сказать , что люблю тебя.

Жизнь моя!

Дышать , летая днями и ночами ,

Любить и обнимать ,

Своими руками и глазами.

Писать стихи и песни ,

Кричать , бегать , как хочу!

И этот весь мир ,

Он услышит , что я здесь ,

И я —

Живу.