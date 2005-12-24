Я вебДизайнер. Опыт работы 7 лет (с перерывом 1 год). Создаю сайты, поддержка и др. Создаю дизайн для сайтов. Графика и Моделирование. 3D. Всё качественно, быстро и недорого. По вопросам и предложениям обращаться по почте - [email protected] или ICQ - 6455865. Моё неполное портфолио: Все мои работы находятся на сайте Templater.ru/ там они находятся под номерами. И вот номера моих последних работ: 9845, 9865, 9862, 9873, 9859, 9889, 9894, 9864, 9824, 9825, 9814, 9781, 9780, 9804, 9811, 9810, 9580, 9813 - пока хватит (всего у меня 186 работ). Достаточно зайди на сайт Templater.ru - и в поиске ввести номер шаблона, который вы хотите найти - Это моё портфолио. Также моё портфолио вы можете найти на моём личном сайте: www.dca.media-plus.ru.

Жду вашего ответа. Желательно по мылу или ICQ.

C уважением DCA-Pingvin.