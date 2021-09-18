Приветствую!
Я графический дизайнер из Киева, специализирующаяся на логотипах, разработке фирменного стиля, дизайне продукции и полиграфии и всем, что связано с полной упаковкой бренда. При необходимости, в ходе работы помогаю с разработкой слоганов и текстовых элементов. Также если Вам потребуется креативный дизайн для печати на текстиле для личного использования - смело обращайтесь, имею неоднократный опыт.
Суммарный опыт в сфере дизайна 1 год.
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Всегда открыта к плодотворному сотрудничеству, в результате которого вы получите уникальные и запоминающиеся логотип и "обертку" для собственного бренда. Именно они вступят в первый диалог с вашим клиентом. Стиль логотипа всегда по максимуму направлен на идею, атмосферу и настроение, которые Вы хотите придать своему бренду.
Корректировки в ходе работы возможны и ограничиваются только рамками первоначального ТЗ (технического задания).
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ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ:
Профессиональный и свежий подход.
Стоимость услуг ниже, чем в дизайн-студиях.
Короткий и понятный бриф, который поможет нам обоим войти в курс дела.
От 3-х до 5 разных вариантов дизайна.
В конце работ я высылаю комплект файлов в форматах png, jpeg, векторные исходники и pdf. Так, у вас не возникнет проблем с файлами при любом их использовании.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
- Обсуждение всех деталей проекта и Ваших пожеланий. Заполнение брифа, текстовое или голосовое/видео общение в удобной для обеих сторон социальной сети/ платформе.
- Предоплата 50%. Оформление безопасной сделки на бирже.
- Рассмотрение моих вариантов по проекту, обратная связь от Вас.
- Корректировки при необходимости. Согласование.
- Перечисление остатка оплаты после утверждения финального варианта дизайна.
- Отправка исходников и пакета файлов.
- Обмен отзывами.
Элементы фирменного стиля по умолчанию:
Бланк
Визитка 1 вид
Пакет или конверт на выбор
Сувенирная продукция: ручки, брелки.
Далее по согласованию может быть: любая Ваша упаковка, папки, коробки, фирменные паттерны, буклеты, календари. ВАЖНО: разрабатывается именно внешний вид, а не сам носитель. Могу помочь с поиском типографии в г. Киев.
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КОНТАКТЫ
Оперативная связь по почте [email protected]
Viber, Telegram, WatsApp - +380958173612
Личные сообщения на этой бирже
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100006369736960
Буду рада интересным проектам и приятному сотрудничеству!
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