Приветствую всех! Транскрибация. Рерайт. Копирайт. Быстро. Качественно

Здравствуйте, друзья, кто зашел на мою страничку! Давайте познакомимся. С детства любила взять в руки книгу и окунуться в таинство чтения, позже полюбила работать с текстами, и эти отношения взаимны. Тексты мне покоряются: добиваюсь замечательного рерайта с уникальностью до 100%.

А транскрибация материалов - это просто песня и увлекательное занятие, выполняю быстро и легко, с учетом всех ваших требований.

Знания и умения почерпнула на курсах обучения у видных мастеров.

А теперь о себе.

Сильная сторона моих личных качеств:

-грамотность,

-целеустремленность,

-умение быстро адаптироваться и учиться,

-желание добиваться идеального результата,

-аккуратность,

-выполнение работы в строго отведенное время.

Быстро работаю и быстро учусь. Скрупулезности научила работа экспертом при проведении государственных экспертиз, проектировщиком в нефтегазовой отрасли, корректором в журнале «Карьера».

Если вам нужен грамотный и ответственный исполнитель, обращайтесь ко мне. От меня вы получите качественные тексты на любую тему, логически выверенные и оптимизированные именно таким образом, как вы желаете, с высокой уникальностью, а также необходимый уровень транскрибации.

Готова работать как на постоянной, так и на временной основе. Качество материалов гарантирую. Обращайтесь в любое время и с любой просьбой – я всегда рада работе и знакомству с новым заказчиком!