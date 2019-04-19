Здравствуйте, друзья, кто зашел на мою страничку! Давайте познакомимся. С детства любила взять в руки книгу и окунуться в таинство чтения, позже полюбила работать с текстами, и эти отношения взаимны. Тексты мне покоряются: добиваюсь замечательного рерайта с уникальностью до 100%.
А транскрибация материалов - это просто песня и увлекательное занятие, выполняю быстро и легко, с учетом всех ваших требований.
Знания и умения почерпнула на курсах обучения у видных мастеров.
А теперь о себе.
Сильная сторона моих личных качеств:
-грамотность,
-целеустремленность,
-умение быстро адаптироваться и учиться,
-желание добиваться идеального результата,
-аккуратность,
-выполнение работы в строго отведенное время.
Быстро работаю и быстро учусь. Скрупулезности научила работа экспертом при проведении государственных экспертиз, проектировщиком в нефтегазовой отрасли, корректором в журнале «Карьера».
Если вам нужен грамотный и ответственный исполнитель, обращайтесь ко мне. От меня вы получите качественные тексты на любую тему, логически выверенные и оптимизированные именно таким образом, как вы желаете, с высокой уникальностью, а также необходимый уровень транскрибации.
Готова работать как на постоянной, так и на временной основе. Качество материалов гарантирую. Обращайтесь в любое время и с любой просьбой – я всегда рада работе и знакомству с новым заказчиком!
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