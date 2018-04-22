ddmikuros

Дмитрий ddmikuros

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контекстная реклама - эффективно и быстро.

Здравствуйте! 

Занимаюсь созданием и ведением рекламных компаний на Яндексе.  Работаю очень эффективно! 

Работаю в области рекламных компаний на Яндексе более 3 лет. 

Можете взглянуть на бюджет и результаты клиентов, с которыми я работаю: 

www.joxi.ru/Drl968RU4lWQz... – Грузоперевозки. Заявка 300 руб. 

www.joxi.ru/krD0J6GC0DPO6... – Продажа постельного белья. Заявка 200 руб. 

другие примеры работ: http://4hpcfnhf.plp7.ru

Возможно полное сопровождение компании.

Хотите зарабатывать в интернете, а не перебирать дешёвых исполнителей и терять деньги? 

Обращайтесь - жду от вас заявку.

Скайп: ddmikuros 

Телеграмм: @FabrizioFendy 