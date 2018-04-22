Контекстная реклама - эффективно и быстро.
Здравствуйте!
Занимаюсь созданием и ведением рекламных компаний на Яндексе. Работаю очень эффективно!
Работаю в области рекламных компаний на Яндексе более 3 лет.
Можете взглянуть на бюджет и результаты клиентов, с которыми я работаю:
www.joxi.ru/Drl968RU4lWQz... – Грузоперевозки. Заявка 300 руб.
www.joxi.ru/krD0J6GC0DPO6... – Продажа постельного белья. Заявка 200 руб.
другие примеры работ: http://4hpcfnhf.plp7.ru
Возможно полное сопровождение компании.
Хотите зарабатывать в интернете, а не перебирать дешёвых исполнителей и терять деньги?
Обращайтесь - жду от вас заявку.
Скайп: ddmikuros
Телеграмм: @FabrizioFendy
Действие аккаунта приостановлено!