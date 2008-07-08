Произвожу на свет любые формы графического дизайна - начиная с визиток и заканчивая фирменными стилями. Занимаюсь и цветокоррекцией и ретушью, версткой и дизайном, делаю 3D. На данный момент работаю дизайнером в крупном РА, времени свободного не так много как хотелось бы, но возьмусь с радостью за работу идея которой мне понравится, при необходимости буду работать и ночью). Пишите - все обсуждаемо обо всем можно договориться.