Качественно и в срок - дизайн сайтов и создание анимаций любой сложности. Работаю с программами Photoshop, Adobe ilustrator, Premier Pro, After Effect

•Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке

•Работая со мной вы экономите:

1)Время

2)Деньги

3)Нервы

•Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

•Связь:

•E-mail: [email protected]

•Телеграм: _Родион_

•WhatsApp: +79183606923

•Вконтакте:https://vk.com/dedicadet_music

•Instagram: dedicadet

•Что касается ответственности:

- не нарушаю сроков

- беру 50% предоплаты

- всегда на связи

- всегда довожу дело до конца

•Опыт работы:

1 Год работы в группе Вконтакте по оформлению сайтов (Выполнено более 30 заказов)