Качественно и в срок - дизайн сайтов и создание анимаций любой сложности. Работаю с программами Photoshop, Adobe ilustrator, Premier Pro, After Effect
•Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке
•Работая со мной вы экономите:
1)Время
2)Деньги
3)Нервы
•Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
•Связь:
•E-mail: [email protected]
•Телеграм: _Родион_
•WhatsApp: +79183606923
•Вконтакте:https://vk.com/dedicadet_music
•Instagram: dedicadet
•Что касается ответственности:
- не нарушаю сроков
- беру 50% предоплаты
- всегда на связи
- всегда довожу дело до конца
•Опыт работы:
1 Год работы в группе Вконтакте по оформлению сайтов (Выполнено более 30 заказов)
Действие аккаунта приостановлено!