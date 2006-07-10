Дедюхин Сергей Валерьевич
Возраст 24 г.
Образование:
* Московский Государственный Университет-сервиса 2002-2005 (неокончил): факультет «Программирование микропроцессорной техники»
* Якутский Государственный Инженерно-технический институт 1999 2002г.г. (очно-заочный),
* Якутский проф. лицей, 1999-2000 г.г., по специальности
Профессионально значимые умения и навыки:
* Свободное владение ПК: MS DOS от 3.30 до 7.1, Windows от 3.1 до XP Pro и 2003, UNIX (Linux, Dionis, Novell ),
* Программирование:
* классика: Pascal, C/C++(DOS, WIN, UNIX),
* языки СУБД (FoxPro и ему подобные, MS Access), SQL, PostgreSQL;
* интернет: HTML, Perl, C
* Проектирование и наладка ЛВС и протяженных сетей на базе оборудования Cisco, Новел-ИЛ, и др.;
* Диагностика, ремонт и настройка персональных компьютеров, консультации;
* Администрирование сетей (WinNT-2000-2003 Server, Linux, UNIX FreeBSD);
* Internet: поиск информации (в том числе на английском языке), электронная почта, создание и поддержка web-страниц, генерация web-сервера для internet/intranet (Apache, MS IIS);
* Английский язык: перевод технической информации, общение по переписке;
* Немецкий язык: в пределах программы технического вуза (со словарем).
Профессионально значимые личные качества:
Ответственен, обладаю высокой работоспособностью, наблюдателен, исполнителен, доброжелателен, спокоен, хорошо обучаем.
Последние 3 места работы (общий стаж более 7 лет)
* г.Сакт-Петербург ЗАО «ТЕЛРОС» ОИТ «Системный администратор»
* г.Санкт-Петербург. ЗАО «Руан» -- Корпорация Руан. Начальник ИТ отдела.
* г.Якутск. Управление Федеральной почтовой связи РС(Я) – филиал ФГУП «Почта России» Отдел Информационных технологий «Системный администратор»
* г.Якутск. Фонд поддержки малого предпринимательства РС(Я) Системный администратор ОИТ.
Пожелания к предполагаемому месту работы:
* Администрирование систем: UNIX FreeBSD, Linux Debian, SunOS, Cisco
* Работа с частичной занятостью, удаленная работа, а также выполнение отдельных заказов в обсласти администрирования и написания приложений.