Дедюхин Сергей Валерьевич

Возраст 24 г.

Образование:

* Московский Государственный Университет-сервиса 2002-2005 (неокончил): факультет «Программирование микропроцессорной техники»

* Якутский Государственный Инженерно-технический институт 1999 2002г.г. (очно-заочный),

* Якутский проф. лицей, 1999-2000 г.г., по специальности

Профессионально значимые умения и навыки:

* Свободное владение ПК: MS DOS от 3.30 до 7.1, Windows от 3.1 до XP Pro и 2003, UNIX (Linux, Dionis, Novell ),

* Программирование:

* классика: Pascal, C/C++(DOS, WIN, UNIX),

* языки СУБД (FoxPro и ему подобные, MS Access), SQL, PostgreSQL;

* интернет: HTML, Perl, C

* Проектирование и наладка ЛВС и протяженных сетей на базе оборудования Cisco, Новел-ИЛ, и др.;

* Диагностика, ремонт и настройка персональных компьютеров, консультации;

* Администрирование сетей (WinNT-2000-2003 Server, Linux, UNIX FreeBSD);

* Internet: поиск информации (в том числе на английском языке), электронная почта, создание и поддержка web-страниц, генерация web-сервера для internet/intranet (Apache, MS IIS);

* Английский язык: перевод технической информации, общение по переписке;

* Немецкий язык: в пределах программы технического вуза (со словарем).

Профессионально значимые личные качества:

Ответственен, обладаю высокой работоспособностью, наблюдателен, исполнителен, доброжелателен, спокоен, хорошо обучаем.

Последние 3 места работы (общий стаж более 7 лет)

* г.Сакт-Петербург ЗАО «ТЕЛРОС» ОИТ «Системный администратор»

* г.Санкт-Петербург. ЗАО «Руан» -- Корпорация Руан. Начальник ИТ отдела.

* г.Якутск. Управление Федеральной почтовой связи РС(Я) – филиал ФГУП «Почта России» Отдел Информационных технологий «Системный администратор»

* г.Якутск. Фонд поддержки малого предпринимательства РС(Я) Системный администратор ОИТ.

Пожелания к предполагаемому месту работы:

* Администрирование систем: UNIX FreeBSD, Linux Debian, SunOS, Cisco

* Работа с частичной занятостью, удаленная работа, а также выполнение отдельных заказов в обсласти администрирования и написания приложений.